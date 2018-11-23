Son dakika: Merkeze alınan valilerle ilgili çok önemli karar!
İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi(İZDES) kapsamında, bakanlık bürokratları ile bir önceki dönem görev alan 40 vali 81 ilde sahaya iniyor. Merkeze alınan valiler, illerde İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen kamu hizmetlerini denetleyip raporlayacak. Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar ise vatandaşlarla birebir görüşme yapıp, şikayet ve sorunlara çözüm arayacak.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla “İZDES Projesi” hayata geçirildiği kaydedildi. İZDES1 ve İZDES2 olarak iki etap halinde yürütülen proje kapsamında Bakanlık, İZDES1 etabıyla illerde İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.
HALK TOPLANTILARI
İZDES2 etabında ise halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.
ESKİ VALİLERDE SAHADA
İZDES1 Projesi’nin ikinci etabında görevden alınarak merkeze çekilen önceki dönem valileri sahaya inecek. Daha önce merkeze çekildikten sonra boşta kalan valiler, artık aktif görevler alacak. Eski valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileriyle merkeze iletecek. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar, ise vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapacak. Daha önce gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme yapılırken, İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaları sorularak sonuçlar değerlendirme raporu hazırlandı.
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