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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.11.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Son dakika: Merkeze alınan valilerle ilgili çok önemli karar!

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika: Merkeze alınan valilerle ilgili çok önemli karar!

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi(İZDES) kapsamında, bakanlık bürokratları ile bir önceki dönem görev alan 40 vali 81 ilde sahaya iniyor. Merkeze alınan valiler, illerde İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen kamu hizmetlerini denetleyip raporlayacak. Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar ise vatandaşlarla birebir görüşme yapıp, şikayet ve sorunlara çözüm arayacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla “İZDES Projesi” hayata geçirildiği kaydedildi. İZDES1 ve İZDES2 olarak iki etap halinde yürütülen proje kapsamında Bakanlık, İZDES1 etabıyla illerde İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.

HALK TOPLANTILARI     

İZDES2 etabında ise halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.

ESKİ VALİLERDE SAHADA 

İZDES1 Projesi’nin ikinci etabında görevden alınarak merkeze çekilen önceki dönem valileri sahaya inecek. Daha önce merkeze çekildikten sonra boşta kalan valiler, artık aktif görevler alacak. Eski valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileriyle merkeze iletecek. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar, ise vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapacak. Daha önce gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme yapılırken, İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaları sorularak sonuçlar değerlendirme raporu hazırlandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.11.2018)
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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