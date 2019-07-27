Merkezden izleyeceğiz

ÇÖZERSE CHP ÇÖZECEKTİR

“Yerel seçimler yaptık, büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı halkın demokrasiye olan bağlılığının başarısıdır. Halk bizi şöyle gördü: Bu sorunu

çözerse CHP çözecektir. Biz onlara bir söz verdik, bu dertleri anlatıyoruz. Dert anlatmak yetmez biz vatandaşı bu girdaptan, bu felaketten nasıl kurtaracağız? Bizim çözümler üretme zorunluluğumuz da var. İktidar olmadığımıza göre, Türkiye ekonomisinin yüzde 50’den fazlasını yerelde yönetir konuma geldiğimize göre artık bizim temel konularda ortak hareket etmemiz lazım. Bütün belediyelerimiz ortak projeler, hedefler, ilkelerden yola çıkarak kendi çalışmalarını yürütecektir.

MAHALLELERE KREŞ AÇIN

Sizlerden belli dönemlerde bilgi isteyeceğiz. Belli dönemlerde gelecek bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Ve onlara şunu söyleyeceğiz; plan mı biz yapacağız, program mı, biz yapacağız, yoksullara yardım yapılırken onurunu korumak mı, biz yapacağız. Fakir mahallelerden başlayarak kreş açın. Evde oturan kadının da, çalışan kadının da çocuğunun bir arada olması, çocuğun sosyalleşmesi lazım. O çocuğun iyi yetiştirilmesi lazım. Eğitim sistemi felaket. O çocukların iyi yetişmesi, iyi beslenmesi sizin temel görevlerinizdir. Çocuk belki evde bir şey yiyemeyecek ama kreşte arkadaşları ile oynayacak. Çocuğun üzerine titreyiniz.

ZOR AMA GÜZEL

Dolayısıyla size düşen görevler sıradan görevler değil. Sorumluluklarınız ağır. Zor koşullarda görev yapıyorsunuz. Ekonominin bu kadar iflas ettiği, yozlaştığı bir sürede görev yapıyorsunuz. Baskılar da gelecektir üzerinize. Ama bizim bir felsefemiz var; baskılar bizi yıldıramaz. İnandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı ve yetkisi yoktur. En karamsar tabloları aydınlığa çıkarma görevi bizdedir. İşimiz zor ama işimiz çok güzel.

başarılı olmalısınız

Hepiniz başarılı bir belediye başkanı profilini ortaya koymak zorundasınız. Hiç kimse, ‘buradaki CHP’li belediye başkanı yeteri kadar başarılı değil’ dememeli. Örnek alacağız ve merkezden her belediye başkanımızı faaliyetleri itibarıyla da izleyeceğiz. Sizlerden bilgi alacağız aldığımız bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Hep birlikte güzel bir Türkiye’yi inşa etme konusunda mücadele edeceğiz. Bunu hak, hukuk ve adaletle yapacağız.”

YEDİ MADDEYİ ÇERÇEVELETİN

GÜVENİ sağlamanın yolu belirlediğimiz yedi temel ilkeden geçiyor. Bu yedi temel ilkeyi makamlarınızda ümenin altına koyun, çerçeveleterek asın ve vatandaş da okusun.

1- Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzı itibariyle ötekileştirmeyiniz. Zaten bu bizim partimizin temel ilkelerinden de biri. Bir ülkede yaşayan hiç kimseyi ötekileştirme lüksümüz yok. Bu bizim bir sosyal demokrat olmanın ötesinde insan olarak görevimiz.

2- Hizmeti belli kişiler, zümreler, akraba ve yandaş değil halk için üretiniz. Bizim göreviniz akrabalar, yandaş değil, belde halkının tamamına hizmeti götüreceğiz. Vatandaşlar, ‘Evet CHP’li belediyeler halk için çalışıyor’ diyecek.

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK

3- Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız, yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz, hizmet programınızda engelli, dezavantajlı ve kadınlar lehine irade koyunuz. Onlar yardımı yandaşa yapıyor ama biz hiçbir ayırım yapmadan mahallenin muhtarı ile işbirliği yaparak sorunları çözeceğiz.

4 Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz. Yani halkçılığın temel ilkelerinde olan sağ elin verdiğini sol el görmeyecek anlayışına uygun davranın. Bu zaten bizim hem inancımızın hem de politik felsefemizin de gereği. Her insan onurludur. Onun onurunu koruyarak her türlü yardımı yapmalıyız.

5- Harcamalarınızı disiplin içinde yapınız, harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili belli aralıklarla belde sakinleri ve kamuoyunu bilgilendirin. Hiç kimse unutmasın; kul hakkı halkçılığın temel ilkelerindendir. Onlar israf yapıyor biz yapmayacağız. Dolayısıyla sizin atacağınız her başarılı adım Türkiye’yi yönetme iddiamızı güçlendirecektir.

6- Yönetici atamalarında liyakat esasına uyunuz, partizanca uygulamalardan kaçınınız, işi ehline verme kuralını göz önünde bulundurun, halkın yararına uygun olması şartıyla sizden önceki başlatılmış projeleri sürdürünüz. Negatif bir dil değil pozitif bir dille yolumuza devam edeceğiz. Belediyede politika yapacak, siyaset yapacak kişi sadece belediye başkanıdır. Yardımcılarınız, müdürleriniz ben de siyaset yapacağım diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin.

Belediyede yapacağınız her atama liyakatli olacak, verdiğiniz talimatları yapacak ve gelip size bilgi verecek. Verdiğiniz talimatı yapmıyorsa rahatlıkla görevden alabilirsiniz. Partinin genel başkanı olarak söylüyorum, falan milletvekili telefon etti akrabası, hiç dinlemeyeceksiniz, genel başkanın akrabası; hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız.

ADALETLİ OLUN

7- Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz. Uzun bir ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptık. Dünya siyaset tarihine bıraktığımız bir armağandır. Bu kadar büyük bir yürüyüşü yapmışsak, o yürüyüşün gereği olarak da belediyeyi adalet içinde yöneteceğiz. Kimsenin işi ve aşı ile uğraşmayın. Size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymalarını sağlayınız.’