Merkel’le Almanya öncesi Türkiye zirvesi

umhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel son olarak aralık ayı başında Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti. İki lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirvede Suriye’deki durumu görüşmüştü.