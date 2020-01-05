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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Merkel’le Almanya öncesi Türkiye zirvesi

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Merkel’le Almanya öncesi Türkiye zirvesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la mülteci krizi, Suriye’deki gelişmeler ile Libya konusunu görüşmek üzere 24 Ocak Cuma günü Türkiye’ye geliyor. İki lider şubat ayında Libya’daki siyasi kriz ve çatışmayı görüşmek üzere toplanacak Berlin Konferansı’nın hemen öncesinde bir araya gelecek.

umhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel son olarak aralık ayı başında Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti. İki lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirvede Suriye’deki durumu görüşmüştü.

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