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Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:28,Son Güncelleme:/

Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu

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Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri'ne düşen Hasan Deniz (20) boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Paşaköy mevkisindeki Meriç Nehri'nde meydana geldi. Bir kişinin nehre düşerek suda gözden kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri, suda kaybolan kişiyi bulamayınca olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla düşen kişinin cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin Hasan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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