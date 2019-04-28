Merhem ve krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi
Krem ve merhem sürmek orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan birçok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Ramazan ayının gündem konularından birisi olacak olan krem sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler ışığında krem ve merhem sürmek orucu bozar mı sorusunun cevabı
Merhem sürmek orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayında araştırılan konular arasında yer alacak. Peki, Ramazan ayı içerisinde krem ya da merhem sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre bazı detaylar
KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Krem sürme işlemi, cilt yüzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle çok aşırı orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz.
MERHEM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).
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