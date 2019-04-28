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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Merhem ve krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

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Merhem ve krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

Krem ve merhem sürmek orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan birçok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Ramazan ayının gündem konularından birisi olacak olan krem sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler ışığında krem ve merhem sürmek orucu bozar mı sorusunun cevabı

Merhem sürmek orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayında araştırılan konular arasında yer alacak. Peki, Ramazan ayı içerisinde krem ya da merhem sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre bazı detaylar

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürme işlemi, cilt yüzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle çok aşırı orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz.  

MERHEM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).

 

 

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