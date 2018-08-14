'Merhaba' diyerek kapıyı açtı, şok oldu
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep’te 3’ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep’te kurdukları sözde banka çağrı merkezleriyle milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda 38 kişi tutuklandı, kopyalanmış 75 kredi kartı bulundu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu dolandırıcıların İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep’te de faaliyet gösterdiğini belirledi. Sahte banka temsilcilerinin; elde ettikleri temel kimlik bilgileri, banka kart numaralarının ilk ya da son dört hanesi ve cep telefon numarası bilgileri ile “Çağrı Merkezi” adı altında ve “0850” hatlardan mağdurları aradıkları, bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyledikleri, internet bankacılığı kullanan müşterilere ait bilgileri güncellemek için aradıklarından mağdura sordukları güvenlik sorusuna cevap vermesini istedikleri, bilgilerinin güncelleneceğini düşünen mağdurların kimlik ve parola bilgilerini söylediklerinde, dolandırıcılar tarafından hesaplarının ele geçirildiği belirlendi.
İstanbul Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta üçü çağrı merkezi olarak kullanılan 24 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kopyalanmış 75 kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet ve 10 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 38’i tutuklandı.
Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
SAHTE BANKA SİTELERİNE DİKKAT
Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerin başında sahte banka internet siteleri geliyor. Sosyal medya sitelerine reklam veren dolandırıcılar, promosyon verdiklerini belirterek vatandaşları kurdukları sahte banka internet sitesine yönlendiriyor, giren müşterilerin hesaplarını çalarak dolandırıyor.
HER ÇAĞRI MERKEZİNE GÜVENMEYİN
Sözde çağrı merkezlerinden, 0850 ile başlayan numaralarla arayan kişiler banka müşterilerinin kimlik bilgilerini ve kart numaralarını istiyor. Bunun bahanesi ise bilgi güncellemesi. Banka müşterisi bilgilerini verirse hesabı anında boşaltılıyor. Bu yöntemin bir diğer bahanesi ise, “Kredi kartınızla internetten yüksek miktarda alışveriş yapılmış. Siz mi yaptınız” sorusu.
PROMOSYON YALANI
Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise “Kredi kartımızı kullandığınız için size promosyon vereceğiz” cümlesi. Eğer sizi arayan kişiye inanır ve promosyon için banka bilgilerinizi verirseniz hesabınız boşaltılıyor.
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