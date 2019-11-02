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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merdivenler yıkıldı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Merdivenler yıkıldı

İSTANBUL Eminönü’nde 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı.

Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. İddiaya göre yıkılması beklenen yapının çatısını kiralayan Harun Reşit Göktaş, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’ni kurdu. Göktaş burada para karşılığı Boğaz manzaralı düğün videosu ya da fotoğraf çekimi yaptırmaya başladı. Belediyenin defalarca mühürlemesine rağmen, mührün kırılıp çatıda fotoğraf çekildiği haberinin yayınlanmasının ardından Fatih Belediyesi’ne ait ekipler dün sabaha karşı hana gelerek çatıya çıkılan merdivenleri yıktı.

‘TARİHİ ESER’ TARTIŞMASI

Merdivenler yıkıldı

Yıkılan merdivenlerin 17’nci yüzyılda yapılan ve birinci derece tarihi eser olan yapıya birleşik olduğunu söyleyen şirket sahibi Harun Reşit Göktaş duruma tepki gösterdi, “Tarihi eserlerde balyoz bile kullanamazsınız” dedi. Fatih Belediyesi yetkilileri ise yıkılan merdivenin tarihi eser kapsamında olmadığını ve merdivenin Anıtlar Kurulu kararı ile yıkıldığını belirtti. Hana çıkan başka bir merdiven daha olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, bu merdivenin tarihi eser kapsamında olduğunu o yüzden yıkılamayacağı için çözüm yolu aradıklarını belirtti.

 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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