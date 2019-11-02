Merdivenler yıkıldı
İSTANBUL Eminönü’nde 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı.
Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. İddiaya göre yıkılması beklenen yapının çatısını kiralayan Harun Reşit Göktaş, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’ni kurdu. Göktaş burada para karşılığı Boğaz manzaralı düğün videosu ya da fotoğraf çekimi yaptırmaya başladı. Belediyenin defalarca mühürlemesine rağmen, mührün kırılıp çatıda fotoğraf çekildiği haberinin yayınlanmasının ardından Fatih Belediyesi’ne ait ekipler dün sabaha karşı hana gelerek çatıya çıkılan merdivenleri yıktı.
‘TARİHİ ESER’ TARTIŞMASI
Yıkılan merdivenlerin 17’nci yüzyılda yapılan ve birinci derece tarihi eser olan yapıya birleşik olduğunu söyleyen şirket sahibi Harun Reşit Göktaş duruma tepki gösterdi, “Tarihi eserlerde balyoz bile kullanamazsınız” dedi. Fatih Belediyesi yetkilileri ise yıkılan merdivenin tarihi eser kapsamında olmadığını ve merdivenin Anıtlar Kurulu kararı ile yıkıldığını belirtti. Hana çıkan başka bir merdiven daha olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, bu merdivenin tarihi eser kapsamında olduğunu o yüzden yıkılamayacağı için çözüm yolu aradıklarını belirtti.
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