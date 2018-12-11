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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Meral sır oldu! Korkunç ihtimal

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Meral sır oldu! Korkunç ihtimal

18 Kasım’da Adana’dan, erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu’nun yaşadığı İzmir’e gelen Meral Polat’tan o günden beri haber alınamıyor. Müge Anlı’ya başvuran aile, kızlarını ararken geçtiğimiz günlerde Bornova’da bulunan yanmış kadın cesedinin de Meral’e ait olup olmadığı araştırılıyor

 

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat'tan 22 gündür haber alınamıyor. 18 Kasım'da İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına gelen Meral Polat kayıplara karıştı. Meral Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı ile birlikte yaşıyordu. Eşinden 12 yıl önce ayrılan Polat'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren anne Fikriye Polat, kızını bulmak için İzmir'e geldi. Acılı anne kızının ölüsünü ya da dirisini bulana kadar İzmir'de kalacağını söyledi.

İNTERNETTEN TANIŞTILAR

Bundan 6-7 ay önce geldiği İzmir'de, Hüseyin Emiroğlu ile internet ortamında tanışan Meral Polat, daha sonra Emiroğlu ile sevgili oldu. İki sevgili, birbirlerinin yaşadıkları şehirlere gidip geliyordu. Meral Polat, son olarak 18 Kasım günü sabah 09.00'da evden ayrılarak İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına geldi. O gün kızını arayan Meral Polat, 20 Kasım günü Adana'ya döneceğini söyledi. Meral'in ablası Günay Polat da, kardeşi Meral'i defalarca aradı. Ancak kız kardeşine bir türlü ulaşamadı.

EN SON PARKTA GÖRÜLDÜ

Abla Günay Polat, kardeşi Meral'den ses çıkmayınca da yanına gittiğini düşündüğü Hüseyin Emiroğlu'na telefon açtı. Emiroğlu, Meral Polat'ın yanına geldiğini söyledi. Emiroğlu, 18 Kasım gecesi sahip olduğu dükkanda Meral Polat ile birlikte kaldıklarını ancak 19 Kasım'da aralarında bir tartışma çıktığını ve Meral Polat'ı Bayraklı'daki Turgut Özal Parkı'nda bıraktığını söyledi. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

MÜGE ANLI'YA İHBAR GELDİ

Aile son çare olarak Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Müge Anlı'yı arayan bir izleyici, "19 Kasım'da Turgut Özal Parkı'nın orada koyu renkli bir aracın içinde bir adamı bir kadını darp ederken gördüm. Kadın aynı Meral'e benziyordu" dedi. Yapılan araştırma ile 21 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Meral Polat kimliği ile bir kayıt yapıldığı ancak kaydın iptal edildiği öğrenildi. Hastaneye verilen telefon numarasının da kayıp kadının sevgilisi Hüseyin Emiroğlu'nun yeğeni Osman isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

YANMIŞ CESET MERAL'E Mİ AİT?

Geçtiğimiz cumartesi günü Bornova ilçesine bağlı Şahintepe mevkiindeki kullanıma kapalı bir futbol sahasında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Meral Polat'ın, sevgilisi Hüseyin Emiroğlu tarafından bırakıldığı Bayraklı'daki parka 15 kilometre gibi kısa bir mesafede bulunması "Ceset Meral Polat'a ait olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. (YENİ ASIR)

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018) 2
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