Meral sır oldu! Korkunç ihtimal

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat'tan 22 gündür haber alınamıyor. 18 Kasım'da İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına gelen Meral Polat kayıplara karıştı. Meral Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı ile birlikte yaşıyordu. Eşinden 12 yıl önce ayrılan Polat'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren anne Fikriye Polat, kızını bulmak için İzmir'e geldi. Acılı anne kızının ölüsünü ya da dirisini bulana kadar İzmir'de kalacağını söyledi.

İNTERNETTEN TANIŞTILAR

Bundan 6-7 ay önce geldiği İzmir'de, Hüseyin Emiroğlu ile internet ortamında tanışan Meral Polat, daha sonra Emiroğlu ile sevgili oldu. İki sevgili, birbirlerinin yaşadıkları şehirlere gidip geliyordu. Meral Polat, son olarak 18 Kasım günü sabah 09.00'da evden ayrılarak İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına geldi. O gün kızını arayan Meral Polat, 20 Kasım günü Adana'ya döneceğini söyledi. Meral'in ablası Günay Polat da, kardeşi Meral'i defalarca aradı. Ancak kız kardeşine bir türlü ulaşamadı.

EN SON PARKTA GÖRÜLDÜ

Abla Günay Polat, kardeşi Meral'den ses çıkmayınca da yanına gittiğini düşündüğü Hüseyin Emiroğlu'na telefon açtı. Emiroğlu, Meral Polat'ın yanına geldiğini söyledi. Emiroğlu, 18 Kasım gecesi sahip olduğu dükkanda Meral Polat ile birlikte kaldıklarını ancak 19 Kasım'da aralarında bir tartışma çıktığını ve Meral Polat'ı Bayraklı'daki Turgut Özal Parkı'nda bıraktığını söyledi. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

MÜGE ANLI'YA İHBAR GELDİ

Aile son çare olarak Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Müge Anlı'yı arayan bir izleyici, "19 Kasım'da Turgut Özal Parkı'nın orada koyu renkli bir aracın içinde bir adamı bir kadını darp ederken gördüm. Kadın aynı Meral'e benziyordu" dedi. Yapılan araştırma ile 21 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Meral Polat kimliği ile bir kayıt yapıldığı ancak kaydın iptal edildiği öğrenildi. Hastaneye verilen telefon numarasının da kayıp kadının sevgilisi Hüseyin Emiroğlu'nun yeğeni Osman isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

YANMIŞ CESET MERAL'E Mİ AİT?

Geçtiğimiz cumartesi günü Bornova ilçesine bağlı Şahintepe mevkiindeki kullanıma kapalı bir futbol sahasında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Meral Polat'ın, sevgilisi Hüseyin Emiroğlu tarafından bırakıldığı Bayraklı'daki parka 15 kilometre gibi kısa bir mesafede bulunması "Ceset Meral Polat'a ait olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. (YENİ ASIR)

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