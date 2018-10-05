Meral Akşener'in evinin önünde gerginlik: 12 kişi gözaltında
Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece gerçekleştirilen izinsiz gösteri hakkında açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" demişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, dün gece Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan izinsiz gösteri sonrasında şu ana kadar kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sabah saatlerinde AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından slogan atılmasıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" ifadesini kullanmıştı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükununa yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.
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