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    Meral Akşener'in evinin karşısına bunu yazmışlardı, gözaltına alındılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    05.05.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Burak G., 'Çukur' dizisinin repliğini duvara yazdıklarını, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü.

    Meral Akşenerin evinin karşısına bunu yazmışlardı, gözaltına alındılarİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazının yazılmasının ardından güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin spreyle yazıyı yazdıkları belirlendi.

    Kamera görüntülerinden yazıyı yazanların Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T olduğu tespit edildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Burak G., Emniyet'teki sorgusunda 'Çukur' dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü.

    Burak G., Meral Akşener'in yazı yazdıkları duvarın karşısında evi olup olmadığını da bilmediklerini iddia etti. Burak G. ve E.T.'nin "Nitelikli Tehdit" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Öte yandan, Kartal Adliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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    Etiketler: Çukur dizisi , Üsküdar , duvar yazısı , İYİ Parti , gündem
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