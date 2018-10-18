Meral Akşener'in evine koruma
Trafik cezalarını arttıran yasanın Meclis’te önceki günkü görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanlığı’na yaptıkları birçok başvuruya karşın İYi Parti Lideri Meral Akşener’in koruma sayısının arttırılmadığını savundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yetkililerden aldığı bilgiyi paylaşırken, “Sayın Akşener’le ilgili daha evvel 4 koruma verilmesi hususunda bir karar mevcuttur. Talep üzerine bu karar değiştirilmiş ve Merkez Koruma Kurulu’nun kararıyla 6 korumaya çıkarılmış ve aynı zamanda evinde koruma istememesine rağmen koruma kulübesi evinin korumasını sağlamaktadır” dedi.
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