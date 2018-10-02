Meral Akşener'den önemli açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ilk kez konuşuyor. Akşener af tartışmalarına tepki göstererek "Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haftalık olağan grup toplantısında konuşuyor. İşte Akşener’in konuşmasından satır başları: "Burada cesurların sesini asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsada bu meclis hala gazi meclistir. Bizim için irade bu kutlu çatının altındadır. İYİ Parti Meclis'in müsamere salonuna dönüştürülmesine izin vermeyecektir. İYİ parti meclisin sadece ekim aylarında çalıştırılmasna izin vermeyecektir. Meclis çalışmalarımızı bu ciddiyetle yürüteceğiz. Grubumuzun meclisin en çalışkan grubu olacaktır.
'MAFYA BOZUNTULARINI AFFEDELİM DİYORLAR'
Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler şimdi de af tartışmasıyla ortaya çıktılar. Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Nereye çeksen oraya giden lastik adamlardan olamaz. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz.
Türkiye yıllardır bu birbirine benzemezlerin siyasetinden yorgun. Biz bu oyunu bozmaya geldik. Beka beka diye oy toplayan bu ikili artık ülkemizin bekası için tehlikelidir. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir psikoloji içindeyiz. Sorumsuz savurganlıklar ve iş bilmezlikleri ile Türk ekonomisine getirdikleri nokta belli. İktidarı tazeleyelim sonrasına bakarız dediler. Ne hırsmış arkadaş. Ne dediler haftalardır... Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar... Kim açtı? Amerika başka üst aklı. Neymiş rahibi vermemişiz.
Cambaza bak diye diye buraya kadar getirdin. Artık aklımızla dalga geçmeyi bırak. Çiftçi perişan, esnaf perişan, çalışan perişan, iş bulamayan milyonlar perişan. Zengini iyice zenginleştirdin, fakiri iyice fakirleştirdin. Temmuz 2018 itibarıyla işsizlik fonunda 124 milyar TL gözüküyor. Ama bu paranın yüzde 80'i devlet tahvilinde geri kalan ise mevduat hesaplarında. Daha önce GAP projesine bu fondan 11.5 milyar borç verildi.
ABD'li şirketin işe hızlı başladığını görüyoruz. Ecdat ecdat diyenler şimdi vakıflara el koyma yolunda. Meşhur uçakla ilgili ne diyor biz almadık Katar hediye etti. Hiç mi devlet şuuru yok? Hediye ise nasıl kabul eder? Aldıysan iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Uçağın deposıu 1.750 milyon liraya doluyor. Şoför arkadaşların dediği gibi benzini içiyor uçak.
Sayın Erdoğan bu nasıl bir güçtür, nasıl bir şatafattır. Lüks uçakla değil milletin verdiği ile ilgilen. Çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan İsmailler ile ilgilen. Kaçırılan, istismar edilen çocuklarla ilgilen. Işığını söndürüp aş yerine taş kaynatan milletle ilgilen, iş bulamadığın çocuklarla ilgilen. Hediye aldığın bu uçağı vakit kaybetmeden iade et."
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