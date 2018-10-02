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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Meral Akşener'den önemli açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ilk kez konuşuyor. Akşener af tartışmalarına tepki göstererek "Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haftalık olağan grup toplantısında konuşuyor. İşte Akşener’in konuşmasından satır başları: "Burada cesurların sesini asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsada bu meclis hala gazi meclistir. Bizim için irade  bu kutlu çatının altındadır. İYİ Parti Meclis'in müsamere salonuna dönüştürülmesine izin vermeyecektir. İYİ parti meclisin sadece ekim aylarında çalıştırılmasna izin vermeyecektir. Meclis çalışmalarımızı bu ciddiyetle yürüteceğiz. Grubumuzun meclisin en çalışkan grubu olacaktır.

'MAFYA BOZUNTULARINI AFFEDELİM DİYORLAR'

Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler şimdi de af tartışmasıyla ortaya çıktılar. Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Nereye çeksen oraya giden lastik adamlardan olamaz. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz.

Türkiye yıllardır bu birbirine benzemezlerin siyasetinden yorgun. Biz bu oyunu bozmaya geldik. Beka beka diye oy toplayan bu  ikili artık ülkemizin bekası için tehlikelidir. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir psikoloji içindeyiz. Sorumsuz savurganlıklar ve iş bilmezlikleri ile Türk ekonomisine getirdikleri nokta belli. İktidarı tazeleyelim sonrasına bakarız dediler. Ne hırsmış arkadaş. Ne dediler haftalardır... Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar... Kim açtı? Amerika başka üst aklı. Neymiş rahibi vermemişiz.

Cambaza bak diye diye buraya kadar getirdin. Artık aklımızla dalga geçmeyi bırak. Çiftçi perişan, esnaf perişan, çalışan perişan, iş bulamayan milyonlar perişan. Zengini iyice zenginleştirdin, fakiri iyice fakirleştirdin. Temmuz 2018 itibarıyla işsizlik fonunda 124 milyar TL gözüküyor. Ama bu paranın yüzde 80'i devlet tahvilinde geri kalan ise mevduat hesaplarında. Daha önce GAP projesine bu fondan 11.5 milyar borç verildi.

ABD'li şirketin işe hızlı başladığını görüyoruz. Ecdat ecdat diyenler şimdi vakıflara el koyma yolunda. Meşhur uçakla ilgili ne diyor biz almadık Katar hediye etti. Hiç mi devlet şuuru yok? Hediye ise nasıl kabul eder? Aldıysan iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Uçağın deposıu 1.750 milyon liraya doluyor. Şoför arkadaşların dediği gibi benzini içiyor uçak.

Sayın Erdoğan bu nasıl bir güçtür, nasıl bir şatafattır. Lüks uçakla değil milletin verdiği ile ilgilen. Çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan İsmailler ile ilgilen. Kaçırılan, istismar edilen çocuklarla ilgilen. Işığını söndürüp aş yerine taş kaynatan milletle ilgilen, iş bulamadığın çocuklarla ilgilen. Hediye aldığın bu uçağı vakit kaybetmeden iade et."

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