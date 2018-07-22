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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/AFYONKARAHİSAR
22.07.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Meral Akşener'den flaş karar: Kurultayda aday olmayacağım

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Meral Akşener'den flaş karar: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından istifa etti. Kurmaylarının ikna çabaları üzerine Akşener, istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı aldı. Akşener’in “Ayrıldığımız siyasi yapılara benzememek için itirazları görmezden gelemeyiz. Parti içi demokrasiyi sağlayacağız” dediği öğrenildi. Akşener, aday olmayacağını açıkladı. İYİ parti bir ay içinde kongreye gidecek.

“NEZAKET SINIRLARININ ÖTESİNDE”

İYİ Parti’nin ilk kampı tartışmalara sahne oldu. Kampın son gününde partililerin, yönetimi ve Akşener’i hedef alan yorumlarıyla başlayan gerilim sert tartışmaya dönüştü. Kampta Genel Başkan Akşener’in son değerlendirmeyi yapması öncesinde bazı partililerin seçim sürecinin başarısızlıkla tamamlandığı, milletvekili aday listelerinin bunun sebepleri arasında yer aldığını vurguladıkları öğrenildi. Tartışmalarda sesler yükselirken, Partililer gün boyu Akşener’in genel başkanlığının devam etmesi ancak yönetim kurullarının değişmesi için olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bazı partililerin eleştiri dozunu yükselttiği ve bazı parti kaynaklarının “nezaket sınırlarının çok ötesinde tırmalayıcı” cümleler olarak adlandırdığı ifadeleri üzerine Akşener, istifa kararı aldı.

KURMAYLARI İKNA ETTİ

Akşener’in, “Başarısızlıkları üstüme alıyorum” sözleriyle istifa ettiği öğrenildi. Kamp yerinden ayrılmak isteyen daha sonrasında ise oteldeki odasına çıkan Akşener’i kurmayları ikna etti. Parti kurmaylarının yoğun çabası ile istifadan vazgeçen Akşener, olağanüstü kongre kararı aldı.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Edinilen bilgiye göre, partide güven ihtiyacı olduğunu belirten Akşener, “Görmezden gelemeyiz. Demokratik mücadele vererek bir parti kurduk. Ayrıldığımız siyasi yapılara benzeriz o zaman. Bu sitemleri görerek gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

KADROLAR YENİLENECEK

İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican, kararı sosyal medya hesabından “Meral Akşener parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı” ifadeleri ile duyurdu.
İYİ Parti’nin bir ay içinde kongreye gitmesi bekleniyor.

Meral Akşenerden flaş karar: Kurultayda aday olmayacağım

ADAY DEĞİLİM OLACAKLARA BAŞARI DİLİYORUM

Akşener, Twitter hesabından aday olmayacağını duyurdu. Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

 

İYİ Partiden son dakika kararı
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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