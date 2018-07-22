Meral Akşener'den flaş karar: Kurultayda aday olmayacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından istifa etti. Kurmaylarının ikna çabaları üzerine Akşener, istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı aldı. Akşener’in “Ayrıldığımız siyasi yapılara benzememek için itirazları görmezden gelemeyiz. Parti içi demokrasiyi sağlayacağız” dediği öğrenildi. Akşener, aday olmayacağını açıkladı. İYİ parti bir ay içinde kongreye gidecek.
“NEZAKET SINIRLARININ ÖTESİNDE”
İYİ Parti’nin ilk kampı tartışmalara sahne oldu. Kampın son gününde partililerin, yönetimi ve Akşener’i hedef alan yorumlarıyla başlayan gerilim sert tartışmaya dönüştü. Kampta Genel Başkan Akşener’in son değerlendirmeyi yapması öncesinde bazı partililerin seçim sürecinin başarısızlıkla tamamlandığı, milletvekili aday listelerinin bunun sebepleri arasında yer aldığını vurguladıkları öğrenildi. Tartışmalarda sesler yükselirken, Partililer gün boyu Akşener’in genel başkanlığının devam etmesi ancak yönetim kurullarının değişmesi için olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bazı partililerin eleştiri dozunu yükselttiği ve bazı parti kaynaklarının “nezaket sınırlarının çok ötesinde tırmalayıcı” cümleler olarak adlandırdığı ifadeleri üzerine Akşener, istifa kararı aldı.
KURMAYLARI İKNA ETTİ
Akşener’in, “Başarısızlıkları üstüme alıyorum” sözleriyle istifa ettiği öğrenildi. Kamp yerinden ayrılmak isteyen daha sonrasında ise oteldeki odasına çıkan Akşener’i kurmayları ikna etti. Parti kurmaylarının yoğun çabası ile istifadan vazgeçen Akşener, olağanüstü kongre kararı aldı.
GÖRMEZDEN GELEMEYİZ
Edinilen bilgiye göre, partide güven ihtiyacı olduğunu belirten Akşener, “Görmezden gelemeyiz. Demokratik mücadele vererek bir parti kurduk. Ayrıldığımız siyasi yapılara benzeriz o zaman. Bu sitemleri görerek gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.
KADROLAR YENİLENECEK
İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican, kararı sosyal medya hesabından “Meral Akşener parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı” ifadeleri ile duyurdu.
İYİ Parti’nin bir ay içinde kongreye gitmesi bekleniyor.
ADAY DEĞİLİM OLACAKLARA BAŞARI DİLİYORUM
Akşener, Twitter hesabından aday olmayacağını duyurdu. Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle