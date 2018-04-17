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    Meral Akşener’den erken seçim çağrısına ilk yorum

    DHA
    17.04.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener açıklamasında “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili, "Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda konuştu.

    Akşener konuşmasının başında Bahçeli’nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener, "Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur" ifadesini kullandı.

    Bahçelinin çağrısının ardından İyi Partiden ilk açıklamaBahçeli'nin çağrısının ardından İyi Parti'den ilk açıklama

    Etiketler: son dakika , gündem
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