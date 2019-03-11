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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ- Haili İbrahim YEL/DHA
11.03.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Meral Akşener: Türk milletine bir değil, bin Meral helal olsun

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Meral Akşener: Türk milletine bir değil, bin Meral helal olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında karayolu ile Ankara'dan Tokat'ın Turhal ilçesine geldi. Akşener, ilk olarak partisinin ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti. Akşener, 31 Mart'ın bir yerel seçim olduğunu belirterek, "Allah aşkına birbirinizle kötü olmayın. 31 Mart akşamı bir sonuçla karşılaşılacak ve bunun neticesinde 1 Nisan’dan itibaren aynı arkadaşlarınızla görüşmeye devam edeceksiniz. Onun için birbirinize düşmeyin, kardeşlik hukukunuzu bozmayın, komşuluk, akrabalık ilişkilerinizi bozmayın. Ama bu bir seçim, elbette rekabetin olduğu bir seçim. Bu rekabet başkan adaylarının projeler, hizmet anlayışlarıyla ilgili bir rekabet şeklinde geçmeli. Hanımefendiler, iktidarın kulağını azıcık bir çekin. Arada bir anne terliği de atın" dedi.

'BİN MERAL HELAL OLSUN'

Akşener, daha sonra Tokat merkeze geçti. Partililer tarafından Niksar Yolu Kavşağı'nda karşılanan Akşener, kortej eşliğinde parti binası önüne geldi. Burada da, seçim otobüsünden halka seslenen Akşener, şöyle konuştu:

"Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Dün itibariyle Sayın Erdoğan beni mahkemeye vermiş. 'Hapsettireceğim' dedi. Sistem şöyle yürüdü, önce 'Bu kadın' dedi, sonra 'Bayan Meral' dedi, sonra 'Hanımefendi' dedi. Bugün itibari ile bütün mitinglerin görüntülerini istiyor. Çok fazla uğraşmayın, Tokat mitinginin görüntülerini alın, iş hallolsun. Patates yetiştiren bir tarım şehri olan Tokat’tan sesleniyorum. Kardeşim, soğan yetiştiricilerini, soğanları depoda muhafaza edenleri, patates yetiştiricilerini 'terörist' ilan ettin mi, etmedin mi? Ettin kardeşim, ettin. Bugün itibariyle 200 bin ton patates için sıfır gümrükle ithalat izni verdin mi? Verdin. Ayrıca 6,5 liraya mazot kullandırıyor musun? Kullandırıyorsun. Elektriği, doğalgazı pahalı ettin mi? Ettin. Peki sen niçin çiftçiyle uğraşıyorsun? 6,5 liradan mazot kullanırsa, 165 liraya gübre ve ilaç kullanırsa, bu çiftçinin ürünü nasıl dünyayla rekabet edebilir, ürününü nasıl daha ucuz yetiştirebilir? Yetiştiremez. Amerikan çiftçisi 2 liradan kullanıyor. Bu arada soğanı da Mısır’dan ithal etmişler, bilmiyorum Tokat’a geldi mi cücüğü çıkmış soğan. Sen Mısır’ın soğanını ithal ediyorsun. Ondan sonra, bunu Meral Akşener söylediği zaman da mahkemeye veriyorsun. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama ayıp olan şey ne biliyor musunuz ? Hakimlere parmağını sallayarak, 'Kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak' demesi. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi? Milletvekillerini deliğe kaçacak duruma düşürmüşsün, burası neresi? Bu nasıl bir dildir, bu nasıl bir saygısızlıktır? Şimdi tarımı bitirdin, sanayiyi bitirdin, 70 milyar dolarlık bu ülkenin fabrikalarını sattın. Her yeri beton yaptın. Elinde kaldı betonlar. Bir fabrika açtın mı? 500-600 insanın çalışacağı bir fabrika yaptın mı? 70 milyar dolar nereye gitti? Köprü yaptın, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Tokatlı, İstanbul’un köprüsünden geçmiyor ama parasını siz ödüyorsunuz. Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim."

'18 MİLYON İNSANA ZİLLET DEDİLER'

Meral Akşener, Millet İttifakı ile ilgili olarak da  "Bu seçim için ittifaklar yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Millet İttifakı yaptık. CHP 11 milyon oy almış bir siyasi parti. İYİ Parti 5 milyon oy almış bir siyasi parti. 24 Haziran’da 1 milyona yakın da Saadet Partisi ile Demokrat Parti aldı. Yani 18 milyon insana 'zillet' dediler, 'illet' dediler, 'terörist' dediler. Ben bunu yüzlerine vurunca da döndü dedi ki 'Ben milletime terörist diyecek kadar enayi miyim?' Özrü kabahatinden büyük. Sizi çantada keklik görüyor. Bütün belediye başkan adaylarının hizmetlerini projeler üzerinden değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra Niksar ilçesine hareket etti.

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