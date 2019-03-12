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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TRABZON (AA)
12.03.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Meral Akşener Trabzon mitinginde konuştu

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Meral Akşener Trabzon mitinginde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon mitinginde yaptığı konuşmada "Ekrem kardeşim İstanbul'u alıyor, kazanıyor. Ankara zaten gitti, inşallah Samsun, Ordu, Trabzon'da sizlerin iradesiyle inşallah kazanacağız ve sonuç itibarıyla Türkiye 1 Nisan'da İYİ olacak, martın sonu bahar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem kardeşim İstanbul'u alıyor, kazanıyor. Ankara zaten gitti, inşallah Samsun, Ordu, Trabzon'da sizlerin iradesiyle inşallah kazanacağız ve sonuç itibarıyla Türkiye 1 Nisan'da İYİ olacak, martın sonu bahar." dedi.

Akşener, partisince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bugünün İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akşener, "Rahmetli Mehmet Akif'i saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın ve bugün Türk Milliyetçilerinin ağabeyi Galip Erdem'in öldüğü gün. Ona da Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Bütün ölmüşlerimizin, şehitlerimizin mekanları cennet olsun." diye konuştu.

"Polonya'da Furkan evladımızı PKK'lılar bıçaklayarak şehit etti diye öğrendik." ifadesini kullanan Akşener, "Anasını aradım, adı Ayşe. Dedi ki 'Onun için benim için sabrım için dua edin Meral Hanım'. Sizden de Furkan için Ayşe kardeşim için dua istiyorum. Allah Furkan'ın da mekanını cennet etsin." dedi.

Yerel seçim sürecine de değinen Akşener, "Bir yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka beka. Elli kere söyledim. Elbette Türkiye'nin düşmanları çok, o düşmanları sevindirmemenin yolu birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir. Sayın Erdoğan'a huzurlarınızda sesleniyorum, 'merak etme Türkiye zora düştüğünde her Türk asker doğar, gereğini yaparız. Trabzonlu yapar, Karadenizli yapar'." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYIRLI OLANI, DOĞRU OLANI, DOĞRU HİZMET YAPACAK OLANI KAZANSIN"

Akşener, belediye başkanı adaylarının tamamına başarı temennisinde bulunduğunu aktararak, "Bu belediye başkanlarının tamamına ister Cumhur İttifakı'ndan ister Millet İttifakı'ndan olsun hepsine başarılar diliyorum. Hayırlı olanı, doğru olanı, doğru hizmet yapacak olanı kazansın elbette. Trabzonluya doğru hizmet yapacak olan kazansın elbette." şeklinde konuştu.

Tarım ve ekonomi üzerine de değerlendirme yapan Akşener, Cumhur İttifakı'na yönelik de eleştirilerde bulundu.

Meral Akşener, Samsun'dan itibaren yaptığı ziyaretleri anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samsun Büyükşehir Millet İttifakı'nın adayı Hayati Tekin inşallah kazanacak. Oradan Ordu Millet İttifakı adayı Mustafa Bey inşallah kazanacak. Bugün burada Millet İttifakı'nın adayı inşallah kazanacak. Büyükşehirlerden bahsediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi ? Ekrem İmamoğlu'na benden çok kızıyor. En çok kızdığı bendim son dönemde ama Ekrem kardeşime, Karadeniz uşağına, Trabzon uşağına çok kızıyor çok. Buradan Trabzonlulara söyleyeyim, Ekrem kardeşim İstanbul'u alıyor, kazanıyor. Ankara zaten gitti, inşallah Samsun, Ordu, Trabzon'da sizlerin iradesiyle inşallah kazanacağız ve sonuç itibarıyla Türkiye 1 Nisan'da İYİ olacak, martın sonu bahar."

Akşener, konuşmasının ardından Asiye Kelleci ve Nermin Eyüpoğlu isimli vatandaşları da sahneye çıkararak onlara da söz verdi.

Mitinge, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayları ile yöneticileri de katıldı.

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