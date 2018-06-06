Meral Akşener şikayetinden vazgeçti

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Üsküdar’da bulunan evinin karşısındaki duvara, ‘Her An Her Şey Olabilir’ yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan 23 yaşındaki Burak G. (Güler) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
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