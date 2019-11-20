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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Meral Akşener: Parlamenter sistemden yanayız

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Meral Akşener: Parlamenter sistemden yanayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Her türlü bakış açısını izliyoruz. Biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın adalet aradığını söyleyerek, "Kızının bir kazaya mı, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Adalet, olaydan 1,5 yıl sonra, doku örneği istiyor. Bir baba, bir anne, adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça, isyan ediyor. Evladını kaybetmiş bir babanın, önce vicdanımızda dokunulmazlığı olacak. Analar konuşacak, babalar konuşacak, siz de başınızı öne eğip dinleyeceksiniz. 1,5 yıl geçmiş, hala bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur değil; ama sorular hala cevapsız" diye konuştu.

'GÜZELİM MİRASI KURUTTULAR'

Akşener, Gümüşhane'de Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu Dipsiz Göl'ün kurutulduğunu belirterek, "11 Kasım günü şov yapıp, 'milyon ağaç diktik' dediler, aynı gün para bulmak için, insanlık tarihinin güzelim mirasını kuruttular. 'Gölü kuruttular' diye üzülüyoruz ama bu iktidar asıl, anaların, babaların, gençlerimizin umutlarını kuruttu. Bakın 4 gün önce TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Genç işsizlik oranı yüzde 27,4. Neredeyse her 3 gencimizden biri işsiz. 15-29 yaş arasındaki 5 milyon 700 bin gencimiz, ne okuyor ne çalışıyor" dedi.

EYT KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda, "O yaşta emekli olunmaz. Bütçeye büyük yük olur. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı" dediğini aktaran Akşener, şunları söyledi:
"O İskandinav ülkeleri hangileri? Norveç, Danimarka, İsveç. Battı dediği Norveç'te, kişi başına milli gelir ne kadar biliyor musunuz, 77 bin dolar. Danimarka'da 56 bin dolar, İsveç'te kişi başına düşen milli gelir, 54 bin dolar. Bunlar, Sayın Erdoğan'ın 'battı' dediği ülkelerin rakamları. Türkiye’de kişi başı milli gelir ne kadar, 8 bin 800 dolar."

'PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ’

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Akşener, İYİ Partili Lütfü Türkan'ın, "Parlamenter sisteme geri dönmek kaydıyla, erken seçime destek veririz" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Parlamenter sistem ile alakalı olarak, 24 Haziran itibarıyla hazırlıklarımız var. Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Parlamenter sistem üzerindeki her türlü bakış açısını izliyoruz. Dolayısıyla, biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.

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