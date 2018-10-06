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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
06.10.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Meral Akşener o soruya cevap verdi: Doğru bir karar

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Meral Akşener o soruya cevap verdi: Doğru bir karar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin önündeki protestolara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın İçişleri Bakanı'na, İstanbul Valisi'ne ve İstanbul Emniyet Müdürü'ne tutumları dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi. Akşener, "MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Doğru bir karar" cevabını verdi.

Akşener, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'li şirket McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. İlk bu tavra, hizmet alımına karşı çıkan siyasi parti biziz. Dolayısıyla uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Evinin önündeki protestolarla ilgili soruya ilişkin de Akşener, "Hep kadın kimliğim üzerinde tartışıldı konu ama esas konu o değil. Türkiye çok sert siyasi polemiklerin çok partili sisteme geçildiğinden itibaren yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Ta rahmetli İsmet İnönü ile Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti:
"Ben evimin önüne gönderilen o insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. O gönderen iradedir esasında sorgulanması gereken. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir ülke. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim  alanlarımız var. Yani bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılması... Onu kamuoyunun dikkatine bırakıyorum."

Akşener, "(MHP) Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Doğru bir karar." dedi.
Sol ayağındaki sargının sorulması üzerine ise Akşener, "Hem bir sinir alındı ayağımdan hem de bir çivi çakıldı. Öyle diyorum ben adına. İyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım." diye konuştu.

Akşener "Rahatsızlığınız neydi?" sorusunu da "Ağrı. Dayanılmayacak ağrılarım vardı ayağımla ilgili." diye cevapladı.
Açıklamanın ardından Akşener, tanıtım ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

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