Meral Akşener: ‘Milli iradenin tecellisi’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gece seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi:
“Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi. Ve Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı. Bugünden itibaren, iktidar partileri, unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır. Millet, kötü gidişe dur demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, Millet İttifakı’na güç katmıştır. Bu seçimin galibi Millet İttifakı’dır, İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na kattığı güç ortadadır. Bugünden itibaren, yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamak durumundadır. Bu bir sorumluluk, aynı zamanda milletimizin de emridir. Bu seçimin sonucuna ‘Yendik’ demeyeceğiz. Evet bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Buradan Millet İttifakı seçmenlerine sesleniyorum, abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır.”
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