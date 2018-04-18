Meral Akşener kurmaylarını İstanbul’da topladı

Aytun Çıray açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli AKP ile birlikte bu ülkeyi 2019 seçimlerine taşıyamayacaklarını, Türkiye’yi yönetemediklerini ikrar etti. Küçük ortak bu defa Sayın Erdoğan’ı yakmaktadır. Önümüzdeki erken seçimde AKP belli sayıda da olsa Meclis’e girecekken, bu defa Sayın Erdoğan siyasetten tasfiye olacaktır. Kendilerine ‘yaklaşmayın, çarpılırsınız’ siyasi uyarı levhasının asılması uygundur.

SEÇİMİN İKİ NEDENİ VAR

Erken seçim talebinin arkasında iki neden var. Birisi yükselen İYİ Parti korkusu. Bu korku birbirine en ağır sözlerle hakaret eden iki kişiyi bir araya getirip koalisyon kurdurdu. Diğer neden ise başarısızlıklarının artık ellerine geçirdikleri medya gücüyle de örtülemeyecek boyutlara gelmesidir.

PARAYI NASIL BULACAKLAR

Bu yıl içinde ödemeleri gereken dış borç miktarı 185 milyar dolar. Finanse edilmesi gereken cari açık 53 milyar dolar. Önümüzdeki bir yıl içinde ekonominin ihtiyaç duyduğu yabancı kaynak 238 milyar dolar düzeyinde. Saray koalisyonu tükenen ekonomik ve siyasal itibarları nedeniyle bu parayı bulamayacaklarını biliyor.



DOLAR 7, MAZOT 8 LİRA OLACAK

Böyle bir tabloda biliyorlar ki seçimler 3 Kasım 2019’da yapılırsa dolar 7, Euro 8.5, benzin 8.5, mazot 8 lira olacak ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecek. Koalisyon ortakları Türk milletini daha korkunç ve acı sonuçlarla yüzleşmeden acilen seçimlere götürmek istiyorlar.

NAFİLE TEŞEBBÜS

Erken seçim Meral Akşener’in önünü kesmeye yönelik nafile bir teşebbüstür. İYİ Parti Başkanlık Divanı varlığını borçlu olduğu ve kendisini adadığı Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duymaktadır. Türkiye’nin yeniden kurtuluşu ve kuruluşu böylece beka meselesini ortaya çıkartanlar tarafından öne çekilmiştir. Bu takdiri ilahidir. İyiliğin önünü açıyorlar.

GERÇEĞİN BULANDIRILMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

İYİ Parti’nin erken seçimlere katılacağı gerçeğinin bulandırılmasına asla tahammül ve müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubunun bulunması şarttır. İYİ Parti Başkanlık Divanı İyi Parti’nin ilgili yasalardaki hukuki şartları yasal süreçler ve sınırlamalar dahilinde tamamen, yani hiçbir yoruma tabi tutulamayacak bir kesinlik ve açıklık içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

SEÇİME GİREMEMEMİZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İYİ Parti’nin hukuksuzluğun adeta kural haline getirildiği izleniminin bir alışkanlığa dönüştüğü bir siyasi vasatta dahi seçimlere girmesinin engellenebileceği düşünülemez. Çünkü partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir gün İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir… Türkiye eğer bir defa kanunları tartışmaya başlarsa, Türkiye bir aşiret devleti olur. Burası aşiret devleti değildir. Şunun ya da bunun yorumlarıyla kanunlar uygulanamaz.

22 HAZİRAN’DAN SONRAKİ TÜM SEÇİMLERE KATILIRIZ

İYİ Parti Başkanlık Divanı, İYİ Parti’nin sezimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder. Bu konuda şüphe uyandırmaya çalışanlar, ya korku dağları bekler sözündeki kadar büyük bir korkuya düşmüş olanlardır veya milletimizin zihnini bulandırmaktan medet umacak kadar acziyet içine düşmüşlerdir.''