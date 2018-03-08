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    Meral Akşener: Kanunlardaki bakış açısı değişmeli

    Gamze KOLCU / ANKARA
    08.03.2018 - 22:07 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kadına yönelik ilk icraatının kanunlardaki ayrımcılığa sebep olan, erkek gözüyle yazılmış tüm maddeleri ayıklamak olacağını söyledi.

    8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, özetle şöyle konuştu: “Kanunlardaki bakış açısının, zihniyetin ayıklanması gerekiyor. Partimizde yüzde 25 kadın kotası uyguladık, bunun yaygınlaşmasına gayret ederim. Çalışma hayatıyla ilgili olarak iftira, dedikodu gibi isnatlara yönelik çok sert hükümler koydururum. İyi hal indirimi diye bir kavramı hayal bile edemeyecek bir dönüşümün gerçekleştirilmesi için gayret ederim. İlk defa siyasete başlayan kadınlar için ekonomik resmi payın ayrılması gerektiğine inanıyorum.”
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Erdoğan sadece padişah, sadece kral, eski dönemlerin tek adamı olmayı istese anlarım. Erdoğan kendisini bu ülkenin babası hissediyor. Bir evin otoriter, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazılarını ayıran, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız. Erdoğan sadece biat edilmesini istemiyor; yerde evlatlarını süründürmek istiyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , İYİ Parti Genel Başkanı , Meral Akşener , gündem
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