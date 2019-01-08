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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuştu.

İşte Akşener'in sözlerinden satır başları:

Milletimizi ayıran her kimse dış güçlere hizmet ediyordur. Biz devlet bilinciyle hareket ediyoruz. İYİ Partililere sesleniyorum, bir cahil size laf attığından selam verip geçin. Kimsenin şerefine dokunacak bir söz söylemeyin.

Bugün kendine hakim olamayan iktidar sahiplerinin sözlerine baktıkça kendimize daha çok sahip çıkacağız.

Kim ne yapıyor görüyorsunuz. İYİ Parti umut fakirin ekmeğidir, diye boş vaatler vermeyecek. Ranta rüşvete, ihale fesatçılığına fırsat vermeyecek.

Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz o kadar.

İYİ Parti Belediye Başkan adaylarına başarılar diliyorum. Verdiğiniz her sözün önce takipçisi ben olacağım.

2018 ne yazık ki yoldan çıkmış bir zihniyetin sorunlarıyla geçti. 16 yıl aradan sonra enflasyon ne yazık ki yüzde yirmilerin üzerine çıktı. Seçime kadar pansuman tedbirler almayın. Biz esnafla dertleşiyor, annelerin gözyaşını siliyoruz. Çarşıya, pazara çıkan tencereyi kaynatma düşüncesinde. Esnaf siftahsız.

Dolar tahminin 4 lira idi dolar 5.4 lira, neyi tutturdun efendi. Delikanlı olun doğruyu söyleyin. Paramız bir yılda yüzde 40 değer kaybetmiş. Hasan amca bir yıl önce 10 ekmek alırken, 6 ekmek almaya başlamış. Bunun hesabını kim verecek. Bir avuç para babası büyüdükçe büyüdü.

Yanlış bir kararla 40 milyar dolar Suriyeli mültecilere harcandı. Bu para emeklilikte yaşa takılanların sebebi, bu para pazardaki fiyatların artış sebebi. Dedik ki elektrik ve doğalgazda indirim yapın dedik yaptılar, ama yeterli değil. Dedik ki asgari ücreti 2020 lira yapın, yaptılar. Çabaları için milletvekillerine teşekkür ederim.

Milletimiz geçmeyen araç başına 238 lira para ödüyor. Bu nasıl bir hesap bilmezlik.

2003-2017 döneminde toplam 158 proje yapıldı, yatırım bedeli 50 milyar dolar. Bu şirketler projelerden 72,7 milyar dolar kar edecek. Daha önce ki dönemde kar oranı yüzde 4 idi. Haram olsun. Milletin cebinden çıkan 60 milyar dolar.

Şirketlere yaptığın kıyağı dara düşen vatandaşa da yapacaksın. Sığınmacılara 230 milyar dolar, faize 110 milyar dolar, sonra dış güçler. Bu israfa iş bilmezlik de eklenince sonuç hüsran. Türk Telekom’u alan şirket taşınmazlarını sattı, borcunu Türk milletine bıraktı. İşte bunlar yüzünden dolar 5.4 lira. İşte bunlar yüzünden poşet 25 kuruş. Yazlık sarayı için 50 bin ağaç kestirenin çevrecilikte ne işi olur.

Arifiye’deki yerli bakım fabrikamız satılmak isteniyor. Bu fabrika devlet desteği olmadan komutanların çabaları ve Sakaryalıların desteği ile kuruldu.

Yaptıklarını bire bin katarak televizyonda anlatıyorlar. Bıraksınlar da bizde yapamadıklarını söyleyelim. Yol yaptınız ama 3 yol yapılacak parayla 1 tane yaptınız. Millet arkanızda olduğu gibi gerektiğinde karşınızda da duracaktır.

Fırat’ın Doğusuna yapılacak harekata Rusya ve Amerika karşı durdu. Ordumuz gerekeni yapsın.

İktidarın Doğu Türkistan sessizliği devam ediyor. Ama cihan sussa İYİ Parti susmayacak. Türk milleti islamın, iyiliğin örneğidir. Milletimiz için hayırlısı ne ise o olsun. Zalimlere korku, mazlumlara umut olacağız. Allah’a emanet olun, saygılar sunuyorum.

 

 

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