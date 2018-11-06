Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu
İşte Akşener'in konuşmasından satır başları aşağıdaki gibidir:
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu’ya Allah’tan rahmet diliyorum.
Haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden gencimizin ailesine başsağlığı diliyorum.
Milletimizin gözü kulağı İYİ Parti toplantılarında. İktidarın her türlü karartmasına rağmen sesimiz gür bir şekilde çıkıyor. Grup toplantılarında milletimizin avukatlığını yapıyoruz. Papaz fiyaskosunda, andımızda milletimizden yana tavır aldık. Bütün bu meselelerde safımızı belli etmekten yana kalmayıp çözüm önerimizi sunduk. İYİ Parti’nin suskun kaldığı bir mesele yoktur. Dışarıdan vize arayışımız hiç yoktur. Milletten başka kimseye verilecek hesabımız yoktur. Biz milletin partisiyiz.
Değerli milletvekilleri İYİ Parti'nin attığı her adım maskeleri düşürüyor. FETÖ denen hain örgütün siyasi ayağının çözülmesi için önerge verdik. Bu hain örgütün hiç siyasi ayağı yok muydu. Milletimiz bu soruyu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bir kez daha önerge verdik. Ancak AK Parti ve MHP karşı çıktı. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Hakikatin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Biz HDP’nin evet dediği önergeye evet demeyiz diyorlar ama bakın askerlerimizin donarak öldüğü olayda önergeye ikisi de hayır diyor.
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 3 katına çıkmasını reddettik. Ekonomi kan ağlıyor. Biz buna evet diyemeyiz. Ama Mili Savunma Bakanlığı’mızın bütçesine evet dedik.
Devleti şirket gibi yöneteceğiz diyenler bunu kavrayamaz. Mavi Marmara’da gidenlere "bana mı sordun" diyenler anlayamaz. Bunu ancak vatan sağ olsun diyenler anlar.
İktidarın tutarsız politikaları dolayısıyla krizin derinleşeceği ortada. Bütün veriler gösteriyor ki cep delik cepken delik. Cumhurbaşkanı’nın ekonomiyle ilgili konulara değinmemesi krizi gösteriyor. Amerika’ya boyun eğip papazı teslim ettikten sonra sesini çıkartmıyor. Dikkat çeken bir şey var damat konuşunca dolar fırlıyor. Piyasa damada güvenmiyor
2019’da ekonomimizin büyüme ihtimali gözükmüyor. Yıllardır üretmeden dışarıdan borç aldılar. Enflasyon açıklandı, %25,12. Üretim-tüketim dengesi bozulunca her şey bozuluyor.
Geldikleri günden daha kötü bir Türkiye var. Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar. Sarayda bir el yağda bir el balda geçiniyor, günde 2 trilyon harcıyorlar. Sizin çektiklerinizi bilgisayar oyunu sanıyorlar.
Suriyeli göçmenlere 35 milyar dolar harcadığını iddia eden iktidar, emeklilere zammı nereden yapacağız diyorsa kabul edilemez.
Soruyorum tarlasını eken çiftçiye gelir garantisi verdiniz mi. Kar ederse vergi alıyorsun, zarar ederse iflas ediyor. 16 yılda satış ve vergilerle, gelir elde ettiniz, bu para nereye gitti. Enflasyon bir canavardır ve bildiğiniz güve gibidir. Enflasyon pahalılığın adıdır. Enflasyon vatandaşımızı kemirir bitirir. Bu canavarı durdurun. Gittiğimiz yolun sonu uçurum. İktidar dediğini yapma yoludur, mazeret arama değil.
Değerli milletvekili arkadaşlarım otomobil sektörü nefese alsın diye ÖTV’yi indirin dedik, dikkate alındı. Türkiye’nin her şeyi yoluna koyacak insanlara ihtiyacı var. Orta vadeli plan hazırlayın. Varlık FONU’nun kapatıp Sayıştay raporu sunun. Kamuda lüks tüketime dur deyin. Yalandan kim ölmüş oldunuz pinokyo. Elektrik ve doğalgaza yapılan zammı indirin. Vatandaşımız donacak.
Sayıştay’ın raporları yolsuzluk ansiklopedisine döndü. Yağ yiyen kedi bıyığından belli olur. İYİ Parti iktidarında hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. KPSS’de Türkiye 3.’sü kardeşimiz mülakatta 55 puan verilip eleniyor. Önemli olan bizden misin değil misin.
Bir diğer önem verdiğim konu liyakat. Helen kılıklı büyükelçi rezaletini görüyorsunuz. Türk milletini temsil ettiğini unutmuş. Atadığı rektör Allah’a şirk koşup ceza almıyor. O Helen’i hemen görevden alacaksınız.
İYİ Parti yerel seçimlerde milletimizle ittifak kuracak.
Andımız ve İstiklal Marşı’nın karşı karşıya getiriliyor. İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Yerel seçimlerde bunu kullanacaklar.
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