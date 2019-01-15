Meral Akşener İYİ Parti grubunda konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.
İşte Akşener'in konuşmasından satır başları:
Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşanan olayı gördünüz. 1 bin kişilik geçici bir iş için 44 bin kişi başvurdu. Ballandıra ballandıra anlattığınız ekonomimizin durumu ortada. Dünya ekonomik sıralamasında hâlâ 17. Sıradayız. Her şey yolunda diyorsunuz ama her hafta yeni bir destek paketi hazırlıyorsunuz.
Geçen hafta spor kulüpleri, KOBİ’ler ve kredi kartları için düzenleme yapıldı. İktidar spora kaynak aktarmak istiyorsa farklı bir yöntem bulmalıdır. Spor kulüplerine 10 milyar dolar kaynak aktarılırken, üretimin merkezi KOBİ’lere 20 milyar dolar ayrılıyor.
Elektrik faturasını ödeyemeyenler için yapılan düzenleme, 80 liralık faturayı vatandaşımızın ödeyemediğini gösteriyor. Ekonomik ve sosyal adaleti sağlamak devletin başlıca görevidir. Pırlanta ve yat için vergi alınmazken, kitap için yüzde 18 vergi alınıyor.
Az önce kredi kartlarını yeniden yapılandırma için bir söz söyledim. 24 Haziran seçimlerinden önce yapılandırma için bir plan öne sürmüştüm, demek ki gerekirse kaynak bulunabiliyor. Kaynakları doğru kullanmak gerekir dedim ama iktidarın çarçur politikası devam ediyor.
Geçmeyen araç için, yatmayan hasta için bu sene 12 milyar lira ödenecek, bu nasıl bir hesapsızlıktır.
“Madem kriz yok bunu neden yapıyorsun” diyoruz, “sana mı hesap vereceğiz” diyorsun. “Cari açık azaldı” diyorsun, paramız kül oldu. Bu rakam başarının değil krizin göstergesidir. Değişimin zamanı gelmiştir.
31 Mart seçimlerine değinmişken bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayalım.
Sayın Doktor Cihan Kolik, Sakarya büyükşehir belediye başkan adayımız
Sayın Doktor Serdar Kaman Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayımız
Sayın Oğuz Şimşek Konya büyükşehir belediye başkan adayımız
Sayın Levent Dikmen Kastamonu belediye başkan adayımız
Sayın Taner Söylemez Ağrı belediye başkan adayımız
Sayın Yakup Özcan Rize belediye başkan adayımız
Sefer Özel Güneysu belediye başkan adayımız,
Hep söylüyorum vaatlerinizin takipçisi olacağım. İYİ Parti’nin bazı önerileri dikkate alınınca milletimiz biraz nefes aldı.
Asgari ücretin 2020 lira olması İYİ Parti’nin teklifiydi. Ama ardından kepçeyle vergi alındı. Asgari ücret yüzde 20’lik vergi dilimine girince alınan vergi oranı artacak. Gelin bu oranları tekrar düzenleyelim.
Emeklilikte yaşa takılacaklara yönelik yasa teklifini getirin İYİ Parti evet diyecek. Memurlukta mülakat yerine liyakati öne alan teklifi getirin İYİ Parti evet diyecek. Bu yüzden de doğru iş yaparsanız destek oluruz. Yanlış iş olursa karşınızda dururuz.
Yol da yaptılar köprü de yaptılar, inkar etmiyoruz. Ama 1 liralık 3 liraya 5 liraya yapılmasına karşıyız. Yapılan yolsuzluğu ortaya koyan Sayıştay raporlarını dikkate alıp soruşturma açmıyorlar.
Sevgili gençler bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak 1 milyon arkadaşımı tebrik ediyorum. Bilin ki size en yakın kişi benim, sosyal medyam size açık. Gelin geleceğimizi birlikte kuralım. Devleti gelinler, görümceler, damatlar için nasıl arpalık bir hale getirdiklerini görüyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarına askeri operasyon yapılması gerektiğini söyledik. Bölgedeki yeni gelişmeler doğrultusunda ertelenmesi normaldir.
Nitekim Sayın Cumhurbaşkanının dostum dediği Trump’ın Türkiye’nin yapacağı operasyona karşı yaptığı açıklama talihsizliktir. Sayın Trump’a seslenmek isterim Türk milleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor.
Sayın Cumhurbaşkanı Suriye’nin kuzeyi için Amerika ile görüşme yaptı. Türk Devleti gireceğim dediyse girer. Mehmetçiğin postalının değdiği yerde gül biter. Fırat’ın doğusu batısı demeden girilsin, terör yuvaları yok edilsin.
Sanatta geri kalmışız, eğitim niteliksizleştirilmiş, bunların sorumlusu muhalefet mi? Ülke ekonomisi dönmüş dolaşmış 2002’deki haline dönmüştür. Boş cebe boş cüzdana mı inanacağız, Damat Berat’a mı inanacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan siz sorumlusunuz. Küçük Emrah büyüdü, siz ağlamaya devam ediyorsunuz.
Anayasa diyor ki meclis başkanı siyasi olaylara katılamaz. Hukuksuzluğun, kuralsızlığın karşısında olacağız. Umut ediyorum ki sayın Yıldırım Meclis Başkanlığı’ndan istifa edecektir.
İslâmın şartı beştir, 6.’sı haddini bilmektir denir. Allah kimseyi 3-5 belediye için milleti birbirine düşürmesin. Buradan sesleniyorum bozkurt Türk milletinin sembolüdür. Bozkurt kimseden izin almaz. Yabancılar bu yüzden Mustafa Kemal’e ‘bozkurt’ demiştir.
Bozkurt işareti yapmak için, bozkurta uygun hareket etmek gerekir.
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