Meral Akşener: İttifak telaşına düşüren nedir

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) en son yayımladığı ‘seçime katılabilecek partiler’ listesinde yer almayan İYİ Parti, seçime katılma yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 1. Olağanüstü Kurultayı’nı yaptı. Ankara Spor Salonu’nda ‘İYİ’ler kazanır’ temasıyla düzenlenen kurultayda Akşener için bestelenen, ‘Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal sanki. Mustafa Kemal bizim çocuklar, Evlad-ı Fatihan’dan derler adı Meral’ sözlerinden oluşan şarkı seslendirildi. ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganı ve pankartlarıyla karşılanan Akşener, yüksek platformda salonun tamamını yürüyerek partilileri selamladı. Platformun sonuna doğru, Akşener, tribünlerden torunu Pars’ı kucağına alıp platforma çıkardı. Kürsüdeki ekrana AK Parti’nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in görüntüsüne yer verilmesi tribünlerden alkış aldı. Avucuna Türk bayrağı işlemesi yapan Akşener, kürsüye elinde Türkiye’nin dört bir yanından kadınların kendisine gönderdiği yazmalarla çıktı. Akşener’in boynunda ise evlenirken çeyizinde yer alan mavi beyaz bir eşarp vardı. Meral Akşener, özetle şunları söyledi:

KORKU DUVARLARINI YIKACAĞIZ

“Ülkemizdeki bu sessizlik, huzurun sessizliği değil, korkunun sessizliğidir. O korku duvarlarını yıkacağız. FETÖ’nün 2010 referandumunda da boyun eğmedik. Sizi eleştiren herkese hain ve düşman muamelesi yapamazsınız, yaptırmayız. Ülkemizi yönetenler, kendi düzenlerini kurmak için ülkemizin düzenini bozdular. Makam ve mevkilerine dokunan herkes hain, herkes düşman onlar için. Bugün ülkeyi yönetenler, pırıl pırıl gençlerimizi önce FETÖ’ye teslim ettiler. Bizler, bu millete nefes aldırmak zorundayız. Engelleri aşa aşa bugüne geldik. İYİ Parti’nin halktan bulduğu destek siyasetteki tüm dengeleri alt üst etmiştir. Sayın Erdoğan’ın engin ittifak tecrübesi derhal devreye girmiştir. Seni çıkar ittifakı telaşına düşüren nedir? Seni korkutan, ürküten nedir? Kapıları yüzüne çarpıp çıktığın Erbakan Hocamızın soyadına seni muhtaç ettiren şey nedir? Seni iyice asabileştiren gerçeği açıkla da, halkımız bilsin. İYİ Parti’nin gelişini görüyorsun. İttifak telaşına düşüyorsun. Niçin Atatürk’e saygısızlık yapıyorsunuz? Niçin Çanakkale ruhunu incitiyorsunuz? Niçin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların, bu devlete emeği geçenlerin yakasını bırakmıyorsunuz? Gözünüzü bu kadar karartan ihtiras nedir?”

MHP’LİLERE FORMÜL

Akşener, ‘partiyi olağanüstü kurultayda merkez sağa çekeceğine’ yönelik tartışmalara yeni bir formülle çözüm üretti. Akşener, MHP’lileri listeden çıkarmak yerine partinin Genel İdare Kurulu üye sayısını arttırdı. Eskiden 60 olan GİK üye sayısı, 80’e çıkarıldı. Akşener, 1112 delegenin 1060’ının oyunu alarak, yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçildi.

Platformda partilileri selamlayan Akşener, protokolde değil gençlerin yanında oturdu. Akşener’in yanında İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan Sinem Güneş, Osman Ertürk Özel ve Beril Gümüş (soldan) vardı. (Rıza ÖZEL)