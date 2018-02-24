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    Meral Akşener içeri alınmadı

    Rıza ÖZEL/ISLAHİYE
    24.02.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Afrin'e gidecek güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kapıdan geçmesine izin verilmedi. Akşener, bunun üzerine kapıdaki görevli askerlere sohbet ettikten sonra merkezden ayrıldı.

    Fotoğraflar: Rıza ÖZEL

    Meral Akşener içeri alınmadıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Hatay’a geldi. Akşener, harekata katılacak olan güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek istedi. Merkezde görevlendirme çalışmasının devam ettiği gerekçesiyle Akşener ve yanında bulunan yardımcısı Koray Aydın’a izin verilmedi. Akşener, bir süre sohbet ettiği kapıdaki görevli askerlere, “Sorun yok. Moral desteği için geldik, dert olmaya değil” diyerek merkezin önünden ayrıldı.

    Meral Akşener içeri alınmadı

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    Etiketler: Meral Akşener , Hatay , Asker , son dakika
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