Meral Akşener içeri alınmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Hatay’a geldi. Akşener, harekata katılacak olan güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek istedi. Merkezde görevlendirme çalışmasının devam ettiği gerekçesiyle Akşener ve yanında bulunan yardımcısı Koray Aydın’a izin verilmedi. Akşener, bir süre sohbet ettiği kapıdaki görevli askerlere, “Sorun yok. Moral desteği için geldik, dert olmaya değil” diyerek merkezin önünden ayrıldı.

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