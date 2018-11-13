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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor

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Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor

Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuşuyor.

Meral Akşener’in konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz günlerde elim bir hadise yaşandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.

Geçen hafta SMA hastalarıyla ilgili başvurumuz sonuç verdi. Sağlık Bakanı’na teşekkür ediyorum.

ERBAŞ'IN MISIROĞLU'NU ZİYARETİ

Geçtiğimiz hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andık. Diyanet'in başındaki zat 9 Kasım’da Atatürk’e bir duayı çok gördü. 

Sayın Cumhurbaşkanı o adamın danışmanlığına son verin. Bu adamın ayağına giden Diyanet İşleri Başkanı’nı görevden alın.

Aziz milletim ezanımızla uğraşan kim varsa bil ki derdi sen değilsin. Tek dertleri din istismarı. Milletimiz her şeyin farkında.

Aziz milletim Türk tarihi kaya gibi ortada dururken fesliden tarih öğreniyorlar.

Türk milleti için 1. Dünya savaşı 9 Eylül 1922’de İzmir’de bitti.

Dünya, Türkiye’deki ekonomik krizi konuşuyor. Bir paket çay 30 lira oldu. Hayvancılığı bitirdiniz. Yeme yüzde 70 zam yaptınız. Amerikalılar yılda kişi başı 120 kilo et tüketiyor. Yılda 15 kilo et tüketen Türkiye’de zam üstüne zam geliyor. Bunlar ekmek bulamayana "çok et tüketiyorsun" diyor.

İktidar kendisini iktidara taşıyan vatandaşları unuttu. Burs isteyen öğrenciye beleşçi, esnafa fırsatçı diyor, emeklilikte yaşa takılanlara yük diyor.

Farkımız odur ki bunların çaldıklarını gerçek sahibine, vatandaşımıza vereceğiz.

Üreten fabrikaların özelleştirdiler, tüketen beton fabrikalarını kamulaştırıyorlar.

İktidar çiftçiye ne veriyor. Tarım destek kredisini kullandırtmıyor.

Enflasyon yüzde 26, işsizlik yüzde 11, faiz yüzde 30’u geçti. Çözüm önerilerini göz ardı edip, memleketi uçuruma sürüklediniz. 100 günlük planda sonuç yok . Merhum Demirel’in dediği gibi "millete plan değil pilav" lazım. Yüzde 50 fakirleştik.

Kış geldi vatandaş zamlı doğal gaz faturalarını nasıl ödeyecek. Madem döviz düştü, zamları geri alın. Hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışından ısıtma tertibatı getiriyor, ama vatandaş nasıl ısınacak düşünmüyor.

Sarayından bir çık, in aşağıya da milletin halini gör.

DEVAMI GELİYOR...

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