Meral Akşener grup toplantısında konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haftalık grup toplantısında konuştu.
İştre Akşener'in sözlerinden satır başları
Hazırladıkları 2019 bütçesinde Saray’ın bütçesi 3 kat artıyor. El insaf beyler… Almanya’da 11 bin makam aracı var. Türkiye’de kiralıklarla birlikte 111 bin… Bu israfa bir an önce son verin. Çalışanlara enflasyon zammı yapın.
Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyar dolar borçlandı. 4 katı fazla maliyetle Türkiye borçlandı. Türkiye tefeci piyasasına döndü. Faize yatan paranın emekten çok kazandığı ekonomi iflah olabilir mi?
Fındık için önlemler alınmalı. Bize kulak verin Türkiye’ye kıymayın. Stoklu çalışma imkanı sağlanmalı. Fisko Birlik güvence altına alınmalı. Üreticiye güvence verilmeli. Fındık üreticisini yıllardır danışmanları aracılığıyla yabancılara ezdiren iktidar bir şeyler yapmalıdır.
İktidar mart ayına kadar ekmeği zararına satış yaptıracaktır.
Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için verdiğimiz teklif iktidarın oylarıyla reddedildi. İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar liralık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı?
Madem teklifimizi reddettiniz. Bir teklifimiz daha var. Söz gelimi 25 yıl pirim ödemiş bir vatandaş 15 yıl beklemesi gerekiyor. Kademeli olarak ödeme yapılabilir.
Kamuoyuna açıklanmayan bir SGK çalışması var. Açıklayın biz de görelim.
Ezanımızla Andımız'ı yan yana tartıştırmak istiyorlar. Bütün bunların farkındayız. Birbirinizi besleyen bu sistematiği kesinlikle bozacağız.
Cumhuriyet Resepsiyonu İstanbul'a taşınamaz. Cumhuriyetin kutlaması şahsi planlamanıza göre yapılamaz. O resepsiyonun adresi bellidir. Başkent, Ankara.
Biz 29 Ekim'de 40 milletvekilimizle birlikte birinci meclisimizde olacağız.
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