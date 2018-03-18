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    Meral Akşener: Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir

    AA
    18.03.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'den sonra hedefin Münbiç olması ve Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

    Edremit ilçesindeki Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka seslenen Akşener, bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtti.
    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Mehmetçik'in Afrin'e girdiğini hatırlatan Akşener, "Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir." dedi.

    Meral Akşener: Fıratın doğusu mutlaka temizlenmelidir

    Akşener, Edremit'in ardından Çanakkale kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un kabrini ziyaret etmek üzere Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ne gitti.
    Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakıp dua eden Akşener, Kocaseyit Anıtı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

    Etiketler: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , İYİ Parti Genel Başkanı , Meral Akşener , İYİ Parti , gündem
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