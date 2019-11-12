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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
12.11.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Meral Akşener: Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

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Meral Akşener: Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. O yüzden ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı şimdiden uyarıyorum; boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları daha da ağır hayat şartlarına mahkum etmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde özlemle, şükranla ve dualarla andıklarını bildirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu kaydeden Akşener, "Cuma hutbesinde anmaya çekinseler bile bu ülkenin has evlatları, onu hayırla anmaktan vazgeçmeyecek" dedi.

'MEKTUP REZALETİNİN CEVABINA HAZIRLAN'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için bu ülkeye gittiğini söyleyerek, "Milletimizin onurunu çiğneyen mektup rezaletinin cevabına hazırlan. Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp" diye konuştu.

'2 KIZIMIZDAN BİRİ GELECEK HAYALİ KURMAYA ÇOCUKKEN BAŞLIYOR'

Sadece kadın ziyaretçilerin alındığı grup toplantısında Akşener, Türkiye'de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34'ünün bir işe sahip olduğunu bildirdi.

Akşener, "Yani her 3 kadından sadece biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Almanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kadının da varlıklı olduğu ülkeler. Hakkını, hukukunu koruyamıyor, hor görülüyor, şiddet görüyor. Ülkemizde her iki kızımızdan biri gelecek hayali kurmaya çocukken başlıyor. Ancak, bu oran büyüyüp genç kız olduklarında yüzde 4'e kadar düşüyor" diye konuştu.

'KIZLARIN EN BÜYÜK HAYALİ EVLENMEK'

Akşener, kızların en büyük hayallerinin iş, kariyer değil, evlenmek olduğunu öne sürerek şunları söyledi:
"Ne var ki, evlilik oranları hızla düşüyor. Biz kadınlarımız için olumlu adımlar beklerken, iktidar onların hayatını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafakayla ilgili düzenleme de bunlardan biri. Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Ekonomik kriz ortamında milletimizin en zorda olan kesimlerinden biridir boşanmış kadınlar. Hem ekmeğinin peşinde koşmak zorunda olan, hem de çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için didinen kadınlardır onlar. Bazı istisnalar haricinde boşanmaların yükü, ağırlıklı olarak onların omuzlarındadır. O yüzden ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı şimdiden uyarıyorum: boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları, daha da ağır hayat şartlarına mahkûm etmeyin."

 

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