Meral Akşener: Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.
Meral Akşener’in açıklamasından satırbaşları:
Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; O da vatan sağolsun…
Herkes peşini bıraksa bile bu davayı kıyamete kadar sürdüreceğiz. Allah’ın laneti PKK’nın üzerine olsun. Askerimize, korucumuza güvenlik güçlerimize selam olsun…
Af konusunda iktidarın duruşunu henüz anlayamadık. Bazı kişileri güvence altına mı alacaklar?
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