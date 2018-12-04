Meral Akşener açıklamıştı... CHP'den ilk yorum: Ortak aday değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin’de Burhanettin Kocamaz’ı aday göstermesinin ardından gözler CHP’ye döndü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Burhanettin Kocamaz’ın iki partinin ortak adayı olmadığını söyledi.
Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’de İYİ Parti ve CHP’nin ortak adayı olabileceği öne sürülmüştü.
Akşener’in grup toplantısında Kocamaz’ın İYİ Parti adayı olarak açıklamasının ardından CHP’den ilk değerlendirme geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Burhanettin Kocamaz’ın iki partinin ortak adayı olmadığını söyledi. Seyit Torun CHP’nin Mersin’de kendi adayı ile yerel seçimlere gireceğini belirtti.
Böylece Balıkesir’in ardından Mersin’de de CHP ve İYİ Parti’nin ortak aday göstermeyeceği kesinleşti. İki partinin ortak aday göstereceği iddia edilen büyükşehir sayısı ise 8’e düşmüş oldu.
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