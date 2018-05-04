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    Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasının startını verdi

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    04.05.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nda yüzlerce partilinin katılımıyla start verdi.

    100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, imza kampanyasına seçim bölgesi olan Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nda start vererek imza kampanyasını başlattı.

    Meral Akşener’i desteklemek ve imza vermek için yüzlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplandı. Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla Akşener’in gelmesini bekleyen partililer, ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ şeklinde sloganlar attı.

    Saat 11.00 sıralarında Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na gelen Meral Akşener içeriye gireceği sırada büyük bir izdiham yaşandı.

    Güçlükle İlçe seçim Kurulu Başkanlığı’na giren Meral Akşener, görevli memurun, ‘Kime oy veriyorsunuz?’ sorusuna gülerek, ‘Kendime’ diye cevap verirken, belgeyi imzaladığı sırada, ‘Ben 64 bin 876’ncı kişiymişim. Türkiye’de bir ilk oluyor ya imza işi’ dedi. İmza attıktan sonra belgenin bir örneği kendisine verilen Meral Akşener, ‘Hayırlı uğurlu olsun inşallah’ dedi.

    Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasının startını verdi

    İmza attıktan sonra dışarıda bekleyen partililere konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “biz milletimize güvenerek yola çıktık. 100 bin imza dedik. Bu 100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesi ve bugün itibarıyla görülüyor ki bu 100 bin imza tercihimiz son derece doğru. Başka hiç bir yere güvenmeden, sadece milletimize güvenmemiz bize yeter. Allah milletimize ve hepimize hayırlı eylesin. Şimdi YSK’nın içindeyiz. O nedenle bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyecek çok söz var. Allah’ın izniyle inşallah bu ülkede ali kıran baş kesen sistem sizlerin iradesiyle değişecek. Şunu söylemek zorundayım. Buradan sayın Erdoğan’a sizin adınıza, milletimiz adına bir soru sormak istiyorum, o da şu, ‘Kıbrıs’la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs’ı verdin mi?’ Buna müsaade etmeyeceğiz. Ayağınızı denk alın’ dedi.

    Akşener konuşmasının ardından, ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganları ile İlçe Seçim Kurulu’ndan ayrıldı.

    Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasının startını verdi

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı adaylığı , gündem
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