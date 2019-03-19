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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.03.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

Merak edilen o soruya cevap verdi: Seri katiller...

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Merak edilen o soruya cevap verdi: Seri katiller...

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Türkiye'de seri katil yoktur denir, ben buna katılmıyorum. Bunu söyleyebilmek için son 50 yılda çözülememiş hiç cinayetinizin olmaması lazım. Bizde aydınlatılamamış olay var, kayıp da çok." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kariyer Günleri toplantısında konuşan Prof. Dr. Sevil Atasoy, üniversite öğrencilerine kariyerinin dönüm noktalarını anlattı.

Bir öğrencinin sorusu üzerine "Kusursuz cinayet yoktur" sözünün çok fazla bilinir olduğunu ifade eden Atasoy, "Bir olay çözülemiyorsa öncelikli olarak olay yeri incelemede problem var demektir. İyi bir olay yeri incelemesi yapılırsa mutlaka olayların aydınlatılma oranı yükselir." diye konuştu.

SAHNELENEN OLAY YERLERİ VAR

Atasoy, her olay yerine aynı kalitede personeli göndermenin mümkün olmadığını belirterek, "Sahnelenen olay yerleri var, yani intihar gibi olan aslında cinayettir. Cinayet gibi duran da intihardır. Olay yerlerine ön yargı ile yaklaşılıyor ve ilk görülen şeye inanılıyor. Ona göre deliller toplanıyor. Bu bir açmaza girdiği zaman da tekrar olay yerine dönülemiyor. Ön yargı olmadan bu senaryolar düşünülerek delillerin toplanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Kusursuz cinayet hakikaten yoktur." diyen Atasoy, kusurlu personel ve laboratuvar çalışanı, kasten yanlış yapan laboratuvar çalışanı olduğunu söyledi.
Atasoy, insanların deneyim sahibi olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"KAYIP DA ÇOK"

"Türkiye'de seri katil yoktur' denir mesela. Ben buna katılmıyorum, bunu söyleyebilmek için son 50 yılda çözülememiş hiç cinayetinizin olmaması lazım. Böyle bir şey yok. Bizde aydınlatılamamış olay var, kayıp da çok. Memleketi mi terk etti, dağa mı çıktı, yoksa bir yerde öldürüldü mü? Bilmediğimiz bir sürü insan var. Çünkü seri katil 3 ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldürene diyoruz. Ama bu soğuma evresi 10 yıl olabiliyor, 15 yıl olabiliyor."
Atasoy'a günün anısına, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz tarafından hediye verildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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