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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
SAMSUN (AA)
10.03.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Merak Akşener Samsun mitinginde konuştu

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Merak Akşener Samsun mitinginde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun mitinginde yaptığı açıklamasında "Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerim de AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerim de canımızdan azizdir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adaylarına destek istedi.

Samsun'un tarihteki rolüne işaret eden Akşener, 1919'un 100. yılında da Samsun'un Türkiye'nin şehri olacağını belirtti.     

Seçim sürecinde siyasi arenadaki söylemlere işaret eden Akşener, ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu yönde iktidar partisine yönelik eleştirilerde bulundu.     

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Denizli mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Akşener, sözlerine şöyle devam etti:     

"Yapılmak istenen şu; Meral Akşener'i korkutmak, etrafındakileri korkutmak, cesur ve iyi insanları korkutmak, seçmenini korkutmak ama bilmiyor ki İYİ Parti kurulurken bu iyi ve cesur insanların başına gelmedik bela kalmadı. Onların hepsi direndi ve sonuç itibarıyla bugünlere geldik. 'Parti kurdurulamaz' dendi, kurduk. Sonra seçime sokulmamak için bir dümen çevrildi. Allah razı olsun Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir demokrasi tavrı gösterdi. Biz seçime gittik ve 5 milyon insanın oyuyla, helal oylarıyla Meclis'te grubu olan siyasi bir parti olduk."     

Seçmenden, yerel seçimlerde adayların projelerini, seçim vaatlerini ve hizmet anlayışlarını sorgulamalarını isteyen Akşener, "Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerim de AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerim de canımızdan azizdir. Biz onlara 'terörist' diyemeyiz canımızdır, ciğerimizdir hepsi ama İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen... Size hakaret ediliyor,  iftira atılıyor. Gereğini sandıkta yapın." diye konuştu.     

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Meral Hanım, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sorduğunu belirten Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatarak, "Biz, 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak'ın kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak'ın kuzeyine Kürdistan yok, Türkiye'de Kürdistan yok. Senin Kürdistan dediğin yer kadim Türkmeneli'dir." dedi.     

Meral Akşener, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına değinerek, bu konuda Türkiye'nin yanında olduklarını sözlerine ekledi.     

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