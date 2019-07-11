Menfezde yakalanmıştı! Kendini böyle savundu…

Savunmasında, maktulün hamile eşinin hakkında ağır hakaretlerde bulunduğunu ileri süren sanık, “Pazarda ürün kestiğim bıçak var, o da benim üzerimdeydi. Atıf üstüme doğru gelince kendimi korumak için bıçağı gösterdim. O da bıçağın üstüne yürüdü yaralandı ama durmadı. Bana yine ağır hakaretler etmeye başladı. Bende sarhoştum zaten alkolün de etkisiyle onu bıçakladım. Pişmanım” dedi.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat’ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 Şubat’ta sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak kaçması jandarma ekipleri peşine düştü.

Yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.’yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.’nin ilk ifadesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen’in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesi’nde gezmeye başladığını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen’i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölgede yapılan aramada Atıf Ergen’in cansız bedeni Kepez Baraj Göleti’nde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı da öğrenilirken, cinayet suçundan tutuklandı.

Emre K. olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre K., maktul Atıf Ergen’in ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Pazarda esnaflık yaptığını ifade eden Emre K., maktul Ergen’i mahalleden tanıdığını ve 6 yıldır arkadaşlıkları olduğunu söyledi.

Olay günü Atıf Ergen’i arayarak bir şeyler yapma teklifinde bulunduğunu kaydeden Emre K., “Ben Atıf’ı aradım, o da bana şuan işi olduğunu ve yarım saat sonra bana dönüş yapacağını söyledi. Yarım saat sonra yanında bir arkadaşıyla beraber arabayla geldiler ve beni aldılar. Benim yakalama kararım olduğundan dolayı çarşıda gezmek istemedim. Varsak’ta bulunan bir yerden alkol aldık. O esnada araçta 3 kişiydik. Sonra beni bir tanıdığım aradı onu da aldık, beraber gezdik ve vakit geçirdik” dedi.

Araçta bulunan kişileri bıraktıktan sonra maktulle birlikte Varsak’ta bulunan ormanlık alana gittiklerini belirten Emre K., savunmasına şöyle devam etti:

“Atıf’la biraz dertleştik. Bana eşimle aramın nasıl olduğunu sordu. Bende eşimle aramda sorunlar oluştuğunu ve bu sorunlar nedeniyle evi terk ettiğini söyledim. Eşim beni telefonundan ve sosyal medya hesaplarından engellediği için paylaştığı gönderilere bakamıyordum. Bende, Atıf’tan telefonunu vermesini rica ettim. Amacım eşimin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara bakmaktı. Ama Atıf ilk başta vermek istemedi. Telefonunu verdiği zaman ise sosyal medya hesabına girdim ve arama geçmişinin en üst sırasında eşimin kullanıcı adı yazıyordu. Sorduğumda ise bana yanlışlıkla arattırdığını söyledi.Ardından bana hakaret etmeye başladı. Ben bu lafların ardından arabadan indim o da benimle birlikte indi. Ardından bana vurmaya başladı ve üzerime yürüdü. Pazarda ürün kestiğim bıçak var, o da benim üzerimdeydi. Atıf üstüme doğru gelince kendimi korumak için bıçağı gösterdim. O da bıçağın üstüne yürüdü yaralandı ama durmadı. Bana yine ağır hakaretler etmeye başladı. Bende sarhoştum zaten alkolün de etkisiyle onu bıçakladım. Pişmanım”

Mahkeme heyeti ise sanık Emre K.’nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.