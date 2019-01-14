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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.01.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Menderes'te yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştu

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Menderes'te yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştu

İzmir'de üç gün boyunca devam eden rekor düzeydeki yağışlar sonrasında ilginç doğa olayları da yaşandı. Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlak meydana geldi. Suyun da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akması güzel bir manzara oluşturdu.

İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu.

Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.

Mendereste yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştu

YERALTINDA KÜÇÜK MAĞARALAR VARMIŞ

Köylülerin bir bölümü daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını anlattı. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi. Köylülerden Hasan Coşkun da, "Bizim tarım arazilerimizin yanlarında yeraltında böyle küçük mağaralar vardı. Bu bölgelere su akışları olurdu. Ancak bu sefer aşırı yağış alınması ve suyun çok birikmesi yeni bir çatlak oluşturdu ve su bu şekilde buradan yeraltına oradaki boşluklara akmaya başladı" dedi.

Yaklaşık 12 yıl önce de aynı bölgede benzer bir durumun yaşandığını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun ise "Arazideki toprakla yeraltındaki kaya arasında iki metrelik mesafe var. Toprakta yazın oluşan çatlaklardan yağmur sularının girmesi üzerine toprak kayması oluştu. Sonrasında da bu olay yaşandı. Geçmiş yıllarda da bu kadar büyük oranda olmasa da çatlaklar oluştu. Sonrasında üzerleri kapatıldı" dedi.

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