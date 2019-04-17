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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Latif SANSÜR- Kadir ÖZEN/MENDERES (İzmir) (DHA)
17.04.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Menderes'te 44 kaçak göçmen yakalandı

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Menderes'te 44 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Salı saat 01.38'de gelen bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. 31'i Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 32 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot durduruldu. 8'i çocuk 8'i kadın toplam 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.

HELİKOPTERDEN TESPİT EDİLDİLER

Aynı gün saat 06.07'de ise Sahil Güvenlik helikopteri Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında hızla ilerleyen fiber teknede kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, içinde kaçak göçmenler bulunan tekneyi durdurdu.

6'sı Afganistan, 4'ü Kongo ve 2'si Mali uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 2'si çocuk 4'ü kadın 12 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.

2 operasyonda yakalanan toplam 44 kaçak göçmen, Özdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Mendereste 44 kaçak göçmen yakalandı

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