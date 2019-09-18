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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Menderes anıldı

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Menderes anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam edilişlerinin 58’inci yılında dün, Topkapı’daki anıt mezarları başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Menderes ailesi adına Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya anma törenine gelişlerinde Ümran Menderes’in elini öptü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Menderes’le tokalaşıp bir süre sohbet etti. Ümran Menderes İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gülümseyerek tokalaştı.

Menderes anıldı

Konuşmaların ardından törene katılanlar, anıt mezarların başına geçerek karanfil bıraktı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yaptırdığı duaya eşlik etti. Anmaya katılanlar daha sonra anıt mezarın bitişiğinde yer alan Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in mezarını da ziyaret edip dua okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezarlıktan ayrılmadan önce Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarını da ziyaret etti. 

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