Menderes anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam edilişlerinin 58’inci yılında dün, Topkapı’daki anıt mezarları başında anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Menderes ailesi adına Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya anma törenine gelişlerinde Ümran Menderes’in elini öptü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Menderes’le tokalaşıp bir süre sohbet etti. Ümran Menderes İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gülümseyerek tokalaştı.
Konuşmaların ardından törene katılanlar, anıt mezarların başına geçerek karanfil bıraktı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yaptırdığı duaya eşlik etti. Anmaya katılanlar daha sonra anıt mezarın bitişiğinde yer alan Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in mezarını da ziyaret edip dua okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezarlıktan ayrılmadan önce Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarını da ziyaret etti.
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