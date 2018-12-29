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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.12.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Menbiç’teki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı

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Menbiç’teki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı

SURİYE'de Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç’e yönelik operasyon için harekata geçmesiyle başlayan bölgedeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Muhalifler, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşme sonucunu beklerken, ABD helikopterleri ise Menbiç semalarında alçak uçuş ile devriye görevini sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınırın hem Türkiye, hem de Suriye tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kenti ile sınır olan Menbiç’in de teröristlerden temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu güçleri dün harekete geçti. Cerablus ilçe merkezinde toplanan ÖSO unsurları, Azez ve El Bab bölgesinden gelen takviye güçlerle birlikte Menbiç sınırına doğru harekete geçti. Yüzlerce araçla Menbiç sınırındaki cephe hatlarında toplanan binlerce ÖSO askeri, kenti teröristlerden temizlemek istediklerini ifade etti. Menbiç’e yakın noktadaki sınır hattında bekleyen ÖSO askerleri, gece yarısı operasyonun ertelendiği açıklanınca yeniden görev bölgelerine döndü.

MENBİÇ SINIRINDA SESSİZLİK

Dün, tüm gün hareketliliğin hakim olduğu Cerablus ve Menbiç sınırı, yeni güne ise sessizlikle başladı. Sokaklarda günlük yaşam sürerken, Cerablus ile Menbiç sınırındaki cephe hatlarında nöbet tutan ÖSO güçlerinin PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi sürekli takip ettikleri görüldü.

ABD HELİKOPTERLERİ YİNE DEVRİYE UÇUŞU YAPTI

Menbiç bölgesinde bulunan ABD askerleri ise devriye faaliyetini bugün de sürdürdü. Türk ve Rus yetkililer arasında Suriye ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin görüşmelerin yapıldığı saatlerde Menbiç semalarında gözüken 2 ABD helikopteri, Cerablus ile Menbiç’i birbirinden ayıran sınır olarak kabul edilen Sacur Çayı üzerinde alçak uçuş yaptı.

TERÖRİSTLER MEVZİLERDE BEKLİYOR

Menbiç ile Fırat’ın doğusunda ise PKK/PYD'li teröristlerin paniği ise devam ediyor. Sürekli olarak Türkiye tarafı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bulunduğu alanları dürbünlerle izlediği belirtilen teröristler, mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni hendekler kazarak İHA ve SİHA ile uçakların bombardımanından korunmak için tüneller inşa etmeyi sürdürdü.

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