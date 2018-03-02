MenbiÃ§'te kÃ¶ylÃ¼ler terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± kovdu

Suriye'nin Halep kenti MenbiÃ§ bÃ¶lgesinde kÃ¶ylÃ¼ler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n kontrol noktalarÄ±na saldÄ±rdÄ±. KÃ¶ylÃ¼ler, bÃ¶lgeden PKK'lÄ± terÃ¶ristleri kovdu.Â

JÃ–H VE PÃ–H EKÄ°PLERÄ° AFRÄ°N'E DOÄžRU YOLA Ã‡IKTI

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H) ve Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ekipleri, Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esindeki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden yola Ã§Ä±ktÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PYD/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revli JÃ–H ve PÃ–H ekipleri ile gÃ¼venlik korucularÄ±, Ä°slahiye ilÃ§esinde kurulan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve minibÃ¼slerle sÄ±nÄ±ra doÄŸru hareket etti.Â

Askeri ve sivil araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir askeri helikopter de gÃ¼venlik amaÃ§lÄ± konvoya eÅŸlik etmek Ã¼zere havalandÄ±.Â

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