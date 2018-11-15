Menbiçli aşiretler: YPG kenti boşaltsın
Terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetine girdikten sonra evlerini terk eden Menbiç’in ileri gelen aşiretleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ’tan kurtarılan Cerablus’ta önceki gün geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi.
Toplantıya Menbiçli 25 aşiret lideri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve muhaliflerin kurduğu geçici yönetim temsilcilerinden oluşan yüzlerce kişi katıldı. Kurultay havasında geçen toplantıda Türkiye’nin “Menbiç, yerel halkına bırakılmalı” çağrısına tam destek kararı çıktı ve terör örgütünün ilçeyi en kısa zamanda boşaltması istendi.
Aşiret liderlerinin konuşmalarında, terör örgütünün tüm uyarılara rağmen bölgenin yerel halkına karşı ayrımcılık yaptığı ve ısrarla demografik yapıyı bozduğu da vurgulandı. Toplantının TSK ve ABD askerlerinin Menbiç kırsalında ortak devriyeye başlamalarından sonra yapılması dikkat çekti.
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