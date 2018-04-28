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    Menbiç'i konuştular

    Uğur ERGAN / ANKARA
    28.04.2018 - 22:16 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile ABD arasında Suriye başlıklı görüşmeler yeniden hız kazandı.

    Menbiçi konuştularÖnceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’de NATO toplantısı sırasında ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinden kısa bir süre sonra iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında da telefon görüşmesi yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford’un telefonda görüştükleri, iki ülke karargâhlarından yapılan açıklamayla duyuruldu.

    SURİYE ÖNEMLİ YER TUTTU
    Akar ve Dunford’un görüşmesinde ağrılıklı olarak Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin büyük hassasiyet gösterdiği Menbiç konusunun görüşmede önemli yer tuttuğu ve terör örgütü YPG’nin bölgeden çıkarılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve ABD’li senatörlerin buna karşılık Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının verilmesinin engellenmesi taleplerinin görüşmede gündeme gelip gelmediği konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo’ya ABD ile Türkiye arasında varılan ön mutabakatta sağlanan yol haritasının uygulanması halinde YPG’nin Menbiç’i terk etmesinin önünün açılacağını ifade ederek, aksi durumda Türkiye’nin teröristlere müdahale edebileceği mesajını vermişti. 

    Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilecekÇavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilecek

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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