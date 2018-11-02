Menbiç’e takviye
TÜRK ve ABD askerlerinin önceki gün Menbiç’te müşterek devriyeye başlamasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) takviye konvoyu da bölgeye gönderildi.
Şeyh Stef’e ulaşan konvoyun kısa sürede Menbiç kırsalındaki görev yerine varması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, ilk müşterek devriyenin video görüntülerini de yayınladı. İlk ortak devriyeye ABD dört, TSK da modernize edilen üç zırhlı personel taşıyıcı “Kirpi 2”lerle katıldı. Her ülkenin aracında kendi bayrağı dalgalanıyor. Görev esnasında komutanın hangi ülkede olacağı da devriye başlamadan önce iki ülke askeri makamlarınca belirleniyor. Müşterek devriyede görev alacak Türk ve ABD’li askerlerin eğitiminin de Gaziantep’te devam ediyor.
MERKEZE GİRİŞ BELİRSİZ
Türk kaynaklar, ABD ile 4 Haziran’da Washington’da varılan mutabakat uyarınca ortak devriye sonrası PYD/YPG’lilerin boşaltacağı Menbiç ilçe merkezine Türk ve ABD askerlerinin birlikte gireceğini savunsa da bu konuda belirsizlik devam ediyor. Washington yönetiminden daha önce yapılan açıklamalarda da Menbiç mutabakatının ilçe merkezine giriş yapılmasına dair bir ibarenin olmadığı belirtilmişti.
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