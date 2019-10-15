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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA / Fevzi KIZILKOYUN - ŞANLIURFA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Menbiç yolunda

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Menbiç yolunda

Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından Özel Kuvvetler’den timler ile çok sayıda komando dün Fırat’ın batısındaki Menbiç’e takviye güç olarak gönderildi. Suriye Milli Ordusu birlikleri de Halep’in El Bab kentinden zırhlı araçlar eşliğinde Menbiç’e yöneldi. Rejim güçlerinin de Menbiç kırsalında olduğuna dair bilgiler geldi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı harekâtının 6. gününde, operasyonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Fırat’ın batısına doğru kayacağının somut işaretleri geldi. Fırat’ın batısındaki bu hareketlilik Erdoğan’ın önceki gün harekâtın Ayn el Arap (Kobani) ve Haseke’yi de kapsayacağını açıklamasından sonra arttı. Ayn El Arap, Münbiç ve Haseke’de kontrolü elinden bulunduran terör örgütü PYD/YPG, rejim güçlerini buralara çağırdığını ve Esad’la anlaşma sağlandığını iddia etti. Ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo, Esad rejimi ve müttefiki Rusya ile ‘acılı tavizler’ içeren bir anlaşma yaptıklarını öne sürdü.

Menbiç yolunda

MEHMETÇİK YOLA ÇIKTI

Terör örgütünden bu açıklamalar gelirken, Suriye Milli Ordusu (SMO) önceki gece Cerablus’tan Menbiç’e doğru hareketlendi. Aynı şekilde TSK birlikleri de Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçerek, dün sabah erken saatlerden itibaren Münbiç’e intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Birlikleri kimi zaman da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

Menbiç yolunda

Hem güvenlik kaynakları, hem de İletişim Başkanlığı söz konusu bölgelerde hareketlilik olduğunu doğruladı. İletişim Başkanlığı, dün sabah bölgedeki hareketlilikle ilgili açıklamasında, “PKK/YPG’nin Münbiç ve Ayn el Arap gibi yerlerde Suriye rejimi ile anlaşma yaptığına ilişkin söylentiler yoğun bir şekilde yayılıyor. Konuya dair pek çok teyitsiz bilgi yayılmasına rağmen bir hareketliliğin olduğunu söylemek mümkün” bilgisine yer verdi. Türk güvenlik kaynakları da rejim güçlerinin güneyde Menbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını söyledi.

Güvenlik uzmanları, Menbiç’teki hareketliliğin bu kadar artmasının ABD’nin askerlerini bu bölgeden de çekmiş olma ihtimalinden kaynaklandığı görüşünde. Ancak askeri kaynaklar, Menbiç’teki ABD güçlerinin çekildiğini teyit eden bir işaret veya bilgi sahibi olunmadığını söylediler. Kulislerde, ABD askerinin çekilmesi sonrası Menbiç harekâtının kısa sürede başlayabileceği ifade ediliyor. Menbiç’in güney kırsalında konuşlu olduğu belirtilen rejim güçlerinin, bölgeye inen SMO unsurlarına ateş açması durumunda TSK ile Esad güçlerinin karşı karşıya gelme riski de gözardı edilmiyor.

ESAD GÜÇLERİ HASEKE’DE

Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık bilgileri paylaşan internet haber siteleri ile Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu’nun Münbiç kırsalı haricinde Haseke’ye de girdiğini ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer’e konuşlanarak özellikle Türk savaş uçaklarının olası saldırılarına karşı uçaksavarlarını mevzilendiğini duyurdu. SANA, ordu askerlerinin bölgeye girişini gösteren fotoğraf ve videolar da yayınladı.

Aynı şekilde Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya da Suriye rejim birliklerinin girdiği bildirilirken, Kamışlı’daki tüm okullar, resmi daire ve kuruluşlarda terör örgütü PYD/YPG flamalarının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia edildi.

Menbiç yolunda

TUZAKLARA KARŞI ADIM ADIM

BORDO Bereliler ve komandoların önceki geceden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak Cerablus’tan Menbiç´e takviye güç olarak ilerleyişini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de dakika dakika takip ederek görüntüleriyle birlikte dünyaya duyurdu. TSK birlikleri tuzaklara karşı özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak ilerleyişini sürdürdü.

DURMAK YOK

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, harekâtın durdurulması çağrılarına Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı harekâtının başarısı karşısında panik halinde ‘operasyonu durdurun’ çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.”

Menbiç yolunda

TEL ABYAD’A DÖNÜŞ

TÜRKİYE’nin rejim muhaliflerinden oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu devam ederken SMO’nun kontrolüne geçen bölgelere sivillerin geri dönüşü de başladı. Fransız Haber Ajansı, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Tel Abyad yakınlarında evlerine geri dönen sivilleri görüntüledi. Tel Abyad, Barış Pınarı harekâtı operasyonu ile SMO’nun kontrolüne geçmişti. Fotoğraflanan sivillerin de Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn el Arus yerleşimindeki evlerine döndüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı da dün sabah bilgilendirme notunda Resulayn’dan sonra Tel Abyad ilçe merkezinin de temizlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 42 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi” denildi. Haber ajansları da dün ilçe merkezinde hayatın normale dönmeye başladığına dair ilk görüntüleri servis etti.

Menbiç yolunda

RESULAYN NÖBETİ

Harekâtın 6. gününde, kontrol altına alınan Resulayn’dA teröristlerin kullandığı hücreevleri ve tünellere nokta operasyonlar devam ederken, zaman zaman silah sesleri yükseliyor. Hürriyet, Resulayn’da kontrol sağlanan sokakları Ceylanpınar tarafından görüntüledi. Suriye Milli Ordusu hâkimiyet sağladıkları noktalarda nöbet tutmaya devam ederken, TSK’ya ait zırhlı araçlar da kritik bölgelerde bekliyor. (Mert Gökhan KOÇ/Şanlıurfa)

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