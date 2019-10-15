Menbiç yolunda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı harekâtının 6. gününde, operasyonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Fırat’ın batısına doğru kayacağının somut işaretleri geldi. Fırat’ın batısındaki bu hareketlilik Erdoğan’ın önceki gün harekâtın Ayn el Arap (Kobani) ve Haseke’yi de kapsayacağını açıklamasından sonra arttı. Ayn El Arap, Münbiç ve Haseke’de kontrolü elinden bulunduran terör örgütü PYD/YPG, rejim güçlerini buralara çağırdığını ve Esad’la anlaşma sağlandığını iddia etti. Ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo, Esad rejimi ve müttefiki Rusya ile ‘acılı tavizler’ içeren bir anlaşma yaptıklarını öne sürdü.

MEHMETÇİK YOLA ÇIKTI

Terör örgütünden bu açıklamalar gelirken, Suriye Milli Ordusu (SMO) önceki gece Cerablus’tan Menbiç’e doğru hareketlendi. Aynı şekilde TSK birlikleri de Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçerek, dün sabah erken saatlerden itibaren Münbiç’e intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Birlikleri kimi zaman da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

Hem güvenlik kaynakları, hem de İletişim Başkanlığı söz konusu bölgelerde hareketlilik olduğunu doğruladı. İletişim Başkanlığı, dün sabah bölgedeki hareketlilikle ilgili açıklamasında, “PKK/YPG’nin Münbiç ve Ayn el Arap gibi yerlerde Suriye rejimi ile anlaşma yaptığına ilişkin söylentiler yoğun bir şekilde yayılıyor. Konuya dair pek çok teyitsiz bilgi yayılmasına rağmen bir hareketliliğin olduğunu söylemek mümkün” bilgisine yer verdi. Türk güvenlik kaynakları da rejim güçlerinin güneyde Menbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını söyledi.

Güvenlik uzmanları, Menbiç’teki hareketliliğin bu kadar artmasının ABD’nin askerlerini bu bölgeden de çekmiş olma ihtimalinden kaynaklandığı görüşünde. Ancak askeri kaynaklar, Menbiç’teki ABD güçlerinin çekildiğini teyit eden bir işaret veya bilgi sahibi olunmadığını söylediler. Kulislerde, ABD askerinin çekilmesi sonrası Menbiç harekâtının kısa sürede başlayabileceği ifade ediliyor. Menbiç’in güney kırsalında konuşlu olduğu belirtilen rejim güçlerinin, bölgeye inen SMO unsurlarına ateş açması durumunda TSK ile Esad güçlerinin karşı karşıya gelme riski de gözardı edilmiyor.

ESAD GÜÇLERİ HASEKE’DE

Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık bilgileri paylaşan internet haber siteleri ile Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu’nun Münbiç kırsalı haricinde Haseke’ye de girdiğini ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer’e konuşlanarak özellikle Türk savaş uçaklarının olası saldırılarına karşı uçaksavarlarını mevzilendiğini duyurdu. SANA, ordu askerlerinin bölgeye girişini gösteren fotoğraf ve videolar da yayınladı.

Aynı şekilde Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya da Suriye rejim birliklerinin girdiği bildirilirken, Kamışlı’daki tüm okullar, resmi daire ve kuruluşlarda terör örgütü PYD/YPG flamalarının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia edildi.

TUZAKLARA KARŞI ADIM ADIM

BORDO Bereliler ve komandoların önceki geceden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak Cerablus’tan Menbiç´e takviye güç olarak ilerleyişini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de dakika dakika takip ederek görüntüleriyle birlikte dünyaya duyurdu. TSK birlikleri tuzaklara karşı özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak ilerleyişini sürdürdü.

DURMAK YOK

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, harekâtın durdurulması çağrılarına Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı harekâtının başarısı karşısında panik halinde ‘operasyonu durdurun’ çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.”

TEL ABYAD’A DÖNÜŞ

TÜRKİYE’nin rejim muhaliflerinden oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu devam ederken SMO’nun kontrolüne geçen bölgelere sivillerin geri dönüşü de başladı. Fransız Haber Ajansı, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Tel Abyad yakınlarında evlerine geri dönen sivilleri görüntüledi. Tel Abyad, Barış Pınarı harekâtı operasyonu ile SMO’nun kontrolüne geçmişti. Fotoğraflanan sivillerin de Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn el Arus yerleşimindeki evlerine döndüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı da dün sabah bilgilendirme notunda Resulayn’dan sonra Tel Abyad ilçe merkezinin de temizlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 42 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi” denildi. Haber ajansları da dün ilçe merkezinde hayatın normale dönmeye başladığına dair ilk görüntüleri servis etti.

RESULAYN NÖBETİ

Harekâtın 6. gününde, kontrol altına alınan Resulayn’dA teröristlerin kullandığı hücreevleri ve tünellere nokta operasyonlar devam ederken, zaman zaman silah sesleri yükseliyor. Hürriyet, Resulayn’da kontrol sağlanan sokakları Ceylanpınar tarafından görüntüledi. Suriye Milli Ordusu hâkimiyet sağladıkları noktalarda nöbet tutmaya devam ederken, TSK’ya ait zırhlı araçlar da kritik bölgelerde bekliyor. (Mert Gökhan KOÇ/Şanlıurfa)