Menbiç şehitleri
Fırat Nehri’nin batısında bulunan Menbiç bölgesinde teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) havanlı saldırı düzenlendi. Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ve Uzman Çavuş Mesut Çelik şehit oldu, 7 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi. Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, “Bölgede hedeflere anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
ACI HABER AİLElere VERİLDİ
Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın şehadet haberi için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile askeri yetkililer şehidin anne ve babasının Kırıkkale’de yaşadığı eve gitti. Pazar alışverişinden dönen anne Azime ve baba Hamza Bozbıyık’a acı haber verildi. İki çocuklarından birisi şehit olan Azime ve Hamza Bozbıyık çifti, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, şehidin anne ve babasına müdahale etti. Şehidin baba evi ve evin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Menbiç’teki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mesut Çelik’in şahadet haberi, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki baba evine Kaymakam Abdullah Demirdağ ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şahadet haberi üzerine baba evine Türk bayrakları asıldı.
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