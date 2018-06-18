Menbiç nerede ve neden önemli? İşte Menbiç'in haritadaki yeri

Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç kırsalında devriyeye başladı. YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Arapların oluşturduğu Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Peki, Menbiç nerede, Türkiye’ye yakın mı?



Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor. Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi. İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.

MENBİÇ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, sınırın Suriye tarafında "terörden arındırılmış bir bölge" oluşturmak amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab kentinin DAEŞ'den alınmasının ardından bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli."

Erdoğan Ağustos ayında da ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonların "DAEŞ, PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana kadar" devam edeceğini söylemişti.

Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.