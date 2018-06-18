Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Menbiç nerede ve neden önemli? İşte Menbiç'in haritadaki yeri

    Menbiç nerede ve neden önemli? İşte Menbiç'in haritadaki yeri

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Türk askerinin Menbiç’e girdiği haberleri ardından bölgenin coğrafi konumu merak edildi. Peki, Menbic veya Menbij olarak adlandırılan Menbiç nerede, Türkiye’ye yakın mı?

    Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç kırsalında devriyeye başladı. YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Arapların oluşturduğu Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Peki, Menbiç nerede, Türkiye’ye yakın mı?

    Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor. Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi. İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.

    Menbiç nerede ve neden önemli İşte Menbiçin haritadaki yeri

    MENBİÇ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

    Türkiye, sınırın Suriye tarafında "terörden arındırılmış bir bölge" oluşturmak amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab kentinin DAEŞ'den alınmasının ardından bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

    "Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli."

    Erdoğan Ağustos ayında da ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonların "DAEŞ, PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana kadar" devam edeceğini söylemişti.

    Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri