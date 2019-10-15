Menbiç mesajı:Uygulama aşamasındayız

TÜRK DÜNYASI İÇİNDEKİ DAYANIŞMA

“Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi’nin 10. yıldönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan’ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz. Bu şekilde konseyimiz daha da güçlenmiş olacak. Eylül ayında Budapeşte’de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılması da teşkilatın gücüne güç katmıştır. Teklifimiz ve diğer ülkelerin kabulüyle Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev’e onursal başkan unvanı da bu zirve münasebetiyle tevdi edilecektir. Aksakalımızın tecrübelerinden istifade etmeyi de sürdüreceğiz. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da güçlenmesi bizler için bir iftihar vesilesidir. Zirveye katılan hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağız. Muhataplarımıza Barış Pınarı harekâtı hakkında da bilgi vereceğiz.

KOBANİ’DE SIKINTI OLMAYACAĞA BENZİYOR

(Suriye ordusunun Menbiç ile Ayn el-Arap’a döndüğü ve terör örgütü PKK/PYD’yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile bir iletişimin olup olmadığı) Birçok dedikodular var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla bunun yanında şu an itibarıyla Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç (Menbiç) konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Bildiğiniz gibi Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Münbiç boşalttığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri aşiretler… Onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecekler. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız, onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak.

GERÇEKLERİ KARARTMAK MÜMKÜN DEĞİL

(Yabancı gazetecilerin manipülasyon yaptığı iddiası) 600’ün üzerinde havan topu atılmış olan bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil. Bunlar tabii ilk de değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Zira şu anda ortada şehitlerimiz var. Yine bu havan topları neticesinde maalesef yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar, oralardan çekilen bunca vatandaşlarımız var. Bunlar istedikleri kadar hedef saptırsınlar. Bu gerçekleri bizim halkımız görüyor. Biz de bunları yazılı, görsel medya vasıtasıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekârlıklarını yapacaklar. Biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

NATO ÜYESİ OLARAK KİMİN YANINDASINIZ

(Bazı ülkelerden harekâta yönelik tepkiler) Bu tepkiler daha da değişecek. Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında tüm bunları görüyorlar. Ben dün Şansölye Merkel’le görüştüm. Bir önceki gün Boris Johnson’la görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini, çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Kendilerine de bu gerçekleri anlattım. Dedim ki, burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz. Biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Bizim burada bir şeyimizi gizlemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO’nun 5’inci maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5’inci maddede bunların kimin yanında yer alması lazım; bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Cevap veremiyorlar. Yaptıkları şeylerin gayesi nedir, sebebi nedir anlamak mümkün değil. İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler arasında tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. İş buraya doğru kanalize oluyor.”

SAVAŞ DEVLETLER ARASINDA OLUR

“Bu teröristlerin yapısı belli. Görevi aynı zamanda teröre karşı da mücadele vermek olan NATO 5’inci madde noktasında da pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ziyaretimize geldi. Kendisi ile görüştük. Dışişleri Bakanı ile görüştük. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra, mesela Boris Johnson ‘O zaman nasıl yardımcı olabilirim’ noktasına geldi. Tabii biz burada dik duracağız. Özellikle teröre ve teröristlere karşı. Bizim biliyorsunuz Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak böyle bir şeyimiz yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Terör örgütü ile savaş olmaz mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Buna göre mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu anda Ayn El Arab ve Mümbiç olayı devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD ile gerek Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız Milli İstihbarat olsun Savunma Bakanımız olsun aynı şekilde sürdürüyorlar. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 550’ye ulaştı. Bunların içerisinde 500 ölü var. Bunun yanında 26 yaralı, 24 teslim olan var. Bu şekilde de mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek.”