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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Memur zammı ne zaman belli olacak?

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Memur zammı ne zaman belli olacak?

Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulun'nda verilecek kararda. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının içerecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını bugün içinde açıklaması bekleniyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devam ediyor.

Memur-Sen'in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütülüyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye geçti.

Kurulun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ: 4+4

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.

KONFEDERASYONLARIN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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